Keanu Reeves

I malviventi, con il volto coperto da passamontagna, si sono intrufolati nella villa di Hollywood Hills dell’attore.

Irruzione dei ladri a casa di Keanu Reeves. I malviventi si sono introdotti nella proprietà di Hollywood Hills (Los Angeles) della star di «Matrix» il 6 dicembre. L’attore, per sua fortuna, non si trovava a casa al momento dell’accaduto, come rivelato dalle fonti.

Le autorità sono arrivate sul luogo attorno alle 19:00 dopo una chiamata anonima, ma i ladri erano già scappati portando con sé un’arma da fuoco.

Le telecamere di sicurezza hanno filmato i ladri, a volto coperto, mentre entravano nell’appartamento da una finestra. La polizia ha visionato i filmati e sta cercando di ricostruire l’accaduto.

A inizio anno la proprietà di Reeves era finita nel mirino di uno stalker, convinto di essere imparentato con l’attore. All’epoca il legale Mathew Rosengart aveva accusato Bryan Dixon di aver tentato di violare l’accesso della proprietà della star di «Matrix» per ben sei volte tra novembre 2022 e gennaio 2023.

In un’occasione, l’uomo sarebbe riuscito a superare il cancello e si sarebbe «addormentato nel giardino dietro casa», prima di venire allontanato dalla security. In quella circostanza Keanu era riuscito a ottenere un ordine restrittivo contro il fanatico.

Covermedia