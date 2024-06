Leonardo DiCaprio cambia preferenze in fatto di compagne?

Leonardo DiCaprio è rinomato per frequentare soprattutto donne sotto i 26 anni (foto d'archivio). Keystone

Venerdì scorso, Vittoria Ceretti, la fidanzata di Leonardo DiCaprio, ha festeggiato il suo 26esimo compleanno. Potrebbe trattarsi di una svolta nella vita sentimentale dell'attore, che fino ad oggi è rinomato per prediligere delle compagne di età inferiore ai 26 anni.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Vittoria Ceretti, la fidanzata di Leonardo DiCaprio, ha recentemente festeggiato il suo 26esimo compleanno, superando così il limite abituale dell'attore di 25 anni.

Il web ha reagito a questa rottura della nota regola della star di Hollywood con molti commenti e speculazioni.

«Il modello di attrazione di DiCaprio è molto limitato», ipotizza la terapista sessuale Dania Shiftan

Come l'attore americano sceglie le sue compagne potrebbe avere cause psicologiche più profonde. Mostra di più

Leonardo DiCaprio (49 anni) è noto per la sua preferenza per le donne più giovani e soprattutto per le modelle di professione. È anche solito chiudere le relazioni non appena le sue fidanzate raggiungono l'età di 25 anni.

Come riporta il «Blick», la sua attuale compagna, la top model italiana Vittoria Ceretti, ha festeggiato il suo 26esimo compleanno di recente.

Questa circostanza rappresenta un'eccezione nella vita sentimentale dell'attore americano. Ceretti ha spento le candeline sulla sua torta di compleanno con un senso di nausea?

«Ragazzi, ha 26 anni...»

La modella ha espresso la sua gioia in un post su Instagram: «Felice, grata, in paradiso e con un anno in più». Non è chiaro se la star di Hollywood abbia (ancora) festeggiato il giorno speciale con la fidanzata.

Dalla loro prima apparizione in pubblico, lo scorso agosto, in occasione di un gelato, i due sono stati visti spesso insieme, soprattutto alle feste.

L'insolito superamento del limite di età nelle relazioni del premio Oscar non è passato inosservato sui social media. Sotto il post di Ceretti, si sono accumulati commenti come: «Ragazzi, ha 26 anni. Sapete cosa significa...» e «un anno in più significa addio a DiCaprio».

Un modello di attrazione limitato

La terapista sessuale Dania Schiftan ha fornito a «Schweizer Illustrierte» una possibile spiegazione del modello del 49enne: «Da un punto di vista sessuologico, potrebbe essere che Leonardo DiCaprio sia attratto da donne di una certa età. Questo modello di attrazione è molto limitato in lui».

Alcune persone sviluppano uno spettro di attrazione più ampio nel corso del tempo, mentre altre, come l'attore, si attengono a modelli ristretti.

Schiftan continua dicendo che l'interesse erotico della stella del cinema potrebbe scemare non appena le sue partner superano una certa età. Questo potrebbe significare la fine della relazione.

Questi schemi comportamentali non sono rari e le persone colpite cercano spesso un aiuto terapeutico per modificarli. «Questi uomini vogliono cambiare il loro modo di fare perché non vogliono cercare una nuova partner ogni tre-cinque anni», spiega l'esperta.

La rottura è imminente?

Se e quanto Leo sia insoddisfatto della sua situazione attuale rimane una speculazione. Un anno fa, blue News ha riferito che l'attore voleva rivedere il suo comportamento in fatto di appuntamenti.

C'è forse una ragione psicologica più profonda dietro questo modello? «Alla fine potrebbe essere qualsiasi cosa: traumi passati, altri problemi psicologici o semplicemente una stupida abitudine», dice Schiftan. «A volte non è necessario scavare così a fondo per scoprire l'origine del comportamento».

Solo il tempo potrà dire se il 26esimo compleanno di Ceretti segna una svolta nella vita di coppia di DiCaprio (o della Ceretti stessa) o se la prossima rottura è dietro l'angolo.