La testimonianza su Meghan: «È una dittatrice, l'ho vista ridurre in lacrime uomini adulti»

Meghan Markle è una «dittatrice con i tacchi alti»? Almeno questo è ciò che dicono le persone vicine ai Sussex a The Hollywood Reporter. IMAGO/ZUMA Wire

Dietro il volto sorridente della moglie del principe Harry si nasconde una vera e propria «dittatrice con i tacchi alti». Almeno, così la descrivono le persone vicine alla coppia al «The Hollywood Reporter». Questo, mentre il «club dei sopravvissuti del Sussex», come sono conosciuti i loro ex dipendenti, continua a crescere.

Valérie Passello

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle vivono in California, ma le voci su di loro continuano a diffondersi.

Una fonte vicina alla coppia ha rilasciato una testimonianza al «The Hollywood Reporter».

«Tutti sono terrorizzati da Meghan. Sminuisce le persone, è semplicemente terribile», ha dichiarato la fonte.

Le dimissioni si moltiplicano fra i dipendenti della coppia reale. Quelli che lasciano, si autodefiniscono «il club dei sopravvissuti del Sussex». Mostra di più

Anche se il principe Harry e sua moglie Meghan Markle vivono in California, lontani dal mondo dei reali, la coppia è ancora al centro del chiacchiericcio di molti fan.

Oltre alle insistenti mormorii sulla possibile separazione, le voci si agitano anche su ciò che accade dietro le quinte della casa di Sussex. In un articolo di «The Hollywood Reporter» è comparsa una nuova testimonianza scioccante riguardo Meghan e il suo atteggiamento sprezzante.

«Come una dittatrice»

Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato: «Tutti sono terrorizzati da Meghan. Sminuisce le persone, non ascolta i consigli (...) è semplicemente terribile».

Secondo un membro del suo staff negli Stati Uniti, la moglie di Harry ha l'abitudine di fare i capricci, di urlare e di mandare e-mail di minaccia a ore strane.

La fonte ha aggiunto: «Va in giro come una dittatrice sui suoi tacchi alti, fumando e impartendo ordini. L'ho vista ridurre in lacrime uomini adulti».

Una descrizione ben lontana dall'immagine pubblica che Meghan Markle dà di sé, sempre con il sorriso sulle labbra.

Lo staff abbandona la nave

Il tono della testimonianza è più indulgente si parla del principe Harry, «una persona molto, molto amabile», ma che cambia continuamente idea e prende «decisioni sbagliate» con la moglie.

Si dice che l'aria sia così irrespirabile intorno alla coppia che i loro dipendenti non rimangano mai a lungo. Quelli che se ne vanno, si definiscono «il club dei sopravvissuti del Sussex», dice l'«Hollywood Reporter», un triste club i cui ranghi sono in continua crescita.

Il capo dello staff del principe e la principessa si sarebbe dimesso ad agosto, appena tre mesi dopo aver assunto l'incarico. Ed è solo l'ultimo di una lunga serie di dimissioni. Addetto stampa, direttore delle comunicazioni, assistente e segretario privato di Meghan Markle: l'elenco è è massiccio.

Messaggi contraddittori

Nel 2018, Buckingham Palace aveva condotto un'indagine anche sulla moglie del principe Harry, allora accusata di «molestie» e «comportamenti prepotenti» da parte dei suoi assistenti reali.

Tuttavia, le conclusioni dell'indagine non sono state pubblicate.

La principessa, giova ricordarlo, si è recentemente schierata contro le molestie, arrivando a creare una fondazione per aiutare una coppia di genitori che hanno perso un figlio a causa dei social network...