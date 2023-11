Lino Banfi

L’attore pugliese ha sorpreso il pubblico annunciando il ritiro dal talent show: «Non voglio essere avvantaggiato per la mia popolarità».

Lino Banfi ha deciso di lasciare il talent show «Ballando con le stelle».

L’annuncio è arrivato durante la terza puntata del programma, davanti ai giudici e al pubblico.

«Mi dispiace solo che lo avevo nascosto a lei», ha esordito l’attore pugliese al termine dell’esibizione con la sua maestra Alessandra Tripoli, rivolgendole in primis le sentite scuse.

«Ma stavo pensando a cosa dire e come farmi perdonare dalla gente per il mio addio. Cosa posso ottenere io di più di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate?».

«Con molta onestà, che altra popolarità mi deve arrivare? Quindi io stasera lascio come Greta Garbo, alla grande. Voglio essere felice a casa e lasciare spazio a chi merita, non voglio essere avvantaggiato per la mia popolarità».

«Non prendiamo una decisione sull'emozione»

Banfi aveva deciso di partecipare al programma di Milly Carlucci, per distrarsi dopo la perdita della moglie, ma evidentemente la strategia non ha funzionato.

«Vedo la sua difficoltà durante la settimana nelle prove, è stanco», ha spiegato al pubblico la conduttrice riferendosi agli anni dell’attore: 87 anni, compiuti lo scorso luglio.

«Ti prego, mi metto in ginocchio, non prendiamo una decisione adesso, non sull'emozione. Pensiamoci e alla fine decidiamo», lo ha poi esortato Milly, senza tuttavia smuovere Banfi dalle sue intenzioni ribadite al termine della puntata.

Covermedia