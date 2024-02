Martina Colombari in ospedale Frame video

L'ex Miss Italia ha condiviso la notizia del suo ricovero attraverso i social media, rassicurando i follower sulle sue condizioni di salute.

Martina Colombari, l'ex Miss Italia, attrice e modella, è stata operata d'urgenza all'addome a causa di una peritonite. Si tratta di un processo infiammatorio del peritoneo, spesso causato da un'infezione batterica.

La situazione ha richiesto un rapido intervento chirurgico all'ospedale Ceccarini di Riccione, dove si trovava per fare visita ai suoi genitori. La diagnosi di peritonite è arrivata in tempi rapidi, seguita dall'operazione d'urgenza che si è fortunatamente conclusa con successo.

Martina Colombari ha condiviso la notizia del suo ricovero e dell'operazione attraverso i social media, rassicurando i follower sulle sue condizioni di salute. Nel video pubblicato, ha ringraziato tutto il personale sanitario per le cure ricevute, evidenziando la professionalità e l'affetto con cui è stata trattata durante il suo soggiorno in ospedale.

«Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna – dice nel video pubblicato -. Ho avuto un intervento d'urgenza all'addome. Un po' un patatrac in peritonite, sono stata ricoverata all'ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò».

La Colombari, che ha da poco compiuto 48 anni, ha riflettuto sui difficili momenti famigliari vissuti, sottolineando l'importanza della gratitudine e dell'accettazione degli errori come parte del percorso di vita.

Ha anche parlato delle sfide incontrate nell'essere madre durante l'adolescenza del figlio Achille, rivelando di aver intrapreso un percorso di terapia familiare per affrontare le dinamiche complesse che hanno caratterizzato la storia del giovane.

Covermedia