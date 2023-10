Michelle Hunziker avrebbe un nuovo amore, ecco chi è

Michelle Hunziker archivio KEYSTONE

Michelle Hunziker avrebbe una relazione con un medico. I media italiani lo ipotizzano grazie a delle foto sui social media. In una di esse si vede la presentatrice svizzera in sella a una moto, che apparterrebbe all'uomo, con il quale starebbe da un anno.

Hai fretta? blue News riassume per te La vita sentimentale di Michelle Hunziker fa sempre notizia, spesso anche attraverso speculazioni.

Ora i media italiani scrivono, sulla base di alcune foto di Instagram e di un insider, che la bernese ha un nuovo uomo al suo fianco

Si tratterebbe del medico Alessandro Carollo, che starebbe con lei da un anno. Mostra di più

Negli scorsi giorni Michelle Hunziker (46 anni) ha postato una foto su Instagram mentre è in sella a una moto rossa. La Ducati è molto simile a quella del medico Alessandro Carollo (41), come si vede sul suo profilo social. Il soprannome della sua due ruote è «Leila». Per questo motivo i media italiani ipotizzano che i due siano una coppia.

Un'ipotesi che la Hunziker e Carollo non hanno ancora confermato, come non hanno nemmeno commentato la notizia.

Un insider ha però confermato il gossip alla giornalista Deianira Marzoano, aggiungendo che la relazione tra la conduttrice e il medico dura già da un anno: «La signora Hunziker ha un nuovo compagno. Stanno insieme da circa un anno, ma la coppia è diventata ufficiale solo dopo le vacanze estive».

Solo pochi mesi insieme al medico

Michelle Hunziker si è separata dal marito Tomaso Trussardi (40) circa due anni fa. Sono stati sposati dal 2014 al 2022 e hanno due figlie insieme.

La successiva relazione con il chirurgo plastico Giovanni Angiolini (42) è invece durata solo pochi mesi, poi la presentatrice lo ha piantato in asso.