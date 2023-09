Aurora: «Michelle Hunziker è una super nonna, ma...»

Michelle Hunziker è una grande nonna. A dirlo è la figlia Aurora Ramazzotti. È molto felice di aver un nipote maschio, ma ci sono momenti in cui è troppo... assente.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker è una vera e propria super-nonna, ma a volte la figlia Aurora è infastidita.

Se fosse per la 26enne, sua madre potrebbe essere un po' più coinvolta nella crescita del nipote.

«Solo quando diventi madre ti rendi conto di ciò che tua madre ha sacrificato per te», dice Aurora Hunziker in un'intervista. Mostra di più

Molte madri conoscono questa situazione: metti al mondo un figlio e poi la tua stessa madre ti dice continuamente cosa pensa che tu stia sbagliando nel crescere la prole.

In casa Ramazzotti-Cerza, il caso sembra essere l'opposto, come spiega Aurora in un'intervista all'emittente televisiva tedesca RTL.

Se fosse per la 26enne, sua madre Michelle Hunziker potrebbe essere un po' più coinvolta quando si tratta del nipote Cesare.

Aurora Ramazzotti: «Mia madre non vuole darmi fastidio»

«Mia madre non vuole darmi fastidio. E poi penso che non le interessi», spiega Aurora, che qualche giorno fa ha partecipato al «Kindertag», la giornata mondiale dell'infanzia, a Berlino, con il fidanzato Goffredo Cerza.

E continua: «Ma alla fine, quando chiedo consiglio a mia madre, lei è ovviamente la persona migliore del mondo».

Auri dice di essersi resa conto solo dopo essere diventata madre di ciò che la sua ha sacrificato per lei in passato. «Dopo di che, vuoi avere tua madre intorno a te ancora di più».

Michelle Hunziker, anche se non sembra interferire abbastanza per i gusti della figlia, ha già mostrato in modo impressionante quanto sia felice di essere diventata nonna. Per esempio, ha fatto salti di gioia sul suo account Instagram subito dopo l'annuncio della gravidanza della figlia.

«Mia madre è ossessionata da Cesare. Ha sempre voluto un maschio, ha tre figlie. Quindi ora è molto felice di avere un nipotino», si diverte Aurora nell'intervista a RTL.

Michelle: «Goffredo è totalmente innamorato di Aurora»

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta il 30 marzo 2023. I due fanno coppia dal 2017. Insieme vivono a Milano, dove Goffredo lavora come marketing manager e business analyst.

Michelle Hunziker sembra apprezzare molto il genero. In un'intervista ha dichiarato: «Goffredo è totalmente innamorato di Aurora e lei è totalmente innamorata di lui. Era davvero importante per mia figlia trovare qualcuno che la amasse».

La partecipazione alla giornata mondiale dell'infanzia di Berlino è un affare di cuore per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia ha visitato l'evento per la prima volta sei anni fa. «È stato il battesimo del fuoco, per così dire, per la nostra relazione», dice Auri.