Miley Cyrus

Dopo tre anni in coppia, la cantante e il compagno batterista hanno scelto di andare a vivere sotto lo stesso tetto.

Miley Cyrus è andata a vivere con il fidanzato di lungo corso Maxx Morando.

Persone vicine alla coppia hanno confermato che i due hanno scelto di convivere dopo tre anni di amore.

«Lei è molto felice con lui», ha rivelato una fonte a People. «Miley è cambiata tantissimo negli ultimi anni. È più calma e armoniosa. Tutti vogliono bene a Maxx. È un bravo ragazzo. Lei è veramente felice con lui. È una persona riservata e non vuole finire in copertina. È un bene per lei».

Miley, 31 anni, e Maxx, 25 anni si sono conosciuti per la prima volta tre anni fa in un appuntamento al buio.

«Beh diciamo che è stato al buio per me, ma non per lui!», ha confidato a British Vogue. «Ho pensato: «La cosa peggiore che possa succedere è che me ne vada»».

La coppia è stata vista insieme per la prima volta nel 2021, in occasione del New Year's Eve Party, condotto dall’ex star Disney. Dopo lo show, i due sono stati pizzicati mano nella mano.

Maxx, batterista della band Lilly, ha contribuito all’album del 2023 «Endless Summer Vacation» della cantante, scrivendo e producendo i pezzi «Handstand» e «Violet Chemistry».

Covermedia