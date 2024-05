Fedez

Fedez rompe il silenzio sulle sue presunte condizioni di salute che avrebbero addirittura portato a un ricovero. Il primo a chiosare sulla notizia era stato Fabrizio Corona attraverso il suo sito dillingernews.it.

«Come concordato con l’ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di «Da vicino nessuno è normale», il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2», notificava ieri l’ufficio stampa Rai parlando del forfait di Fedez, il quale però è intervenuto direttamente nella questione.

«Ciao a tutti, volevo assicurarvi che sto bene – ha scritto in una storia su Instagram – Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita».

Anche Cattelan ha voluto dire la sua: «Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica: volevo che andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo... ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato».

Ma poi, ha aggiunto: «Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute. Non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio».

