Fedez

Esce dal silenzio per la prima volta la studentessa finita al centro della cronaca rosa per una presunta storia d’amore con il rapper.

Covermedia

In un’intervista a Il Messaggero Ludovica Di Gresy ha fatto chiarezza sul suo coinvolgimento nella vicenda che vede protagonisti Fedez e Cristiano Iovino.

«Io non c’ero, né in discoteca né tantomeno sotto casa di Iovino. La sera del 21 aprile sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino. Ci sono le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco» ha fatto sapere Ludovica.

Non penso che la causa della litigata sia stata una ragazza e sicuramente io non c'entro. Non so perché abbiano discusso e non mi interessa».

La Di Gresy è stata però chiamata in Questura come persona informata dei fatti: «Volevano capire cosa sapessi perché avevano letto il mio nome sui giornali. Ho ribadito che io non c'ero, né in discoteca né tantomeno sotto casa di Iovino».

Love story con Fedez?

Ludovica ha assicurato di non conoscere Iovino e di pensare che Fedez non abbia organizzato alcuna spedizione punitiva: «Federico è una brava persona, conoscendolo non penso proprio abbia organizzato una spedizione punitiva. Non è un violento e non è mai stato aggressivo».

La ventenne ha infine smentito di avere una relazione con Fedez: «Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli. Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia».

Covermedia