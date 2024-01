Milly Alcock

L'attrice australiana, nota soprattutto per aver interpretato la giovane Rhaenyra Targaryen nello spin-off di «Game of Thrones», intitolato «House of the Dragon», ha ottenuto l'ambito ruolo della Donna d’Acciaio.

Sarà Milly Alcock a guidare «Supergirl: Woman of Tomorrow», basato sull'omonima serie della DC Comics di Tom King e Bilquis Evely. Il regista James Gunn, co-responsabile dei DC Studios, ha confermato la notizia su Instagram.

«È vero. Milly è una giovane attrice di talento, e sono incredibilmente entusiasta che faccia parte del DCU», ha detto James Gunn.

«Sì, l'ho conosciuta per la prima volta in House of the Dragon, ma sono rimasto sbalordito dai suoi provini e screen test per #Supergirl. Incarna Kara come è stata immaginata dai (creatori del fumetto) @tomking_tk, @bilquis e (dalla sceneggiatrice) Ana Nogueira».

La Nogueira è stata ingaggiata per scrivere la sceneggiatura di «Supergirl: Woman of Tomorrow» a novembre, ma il progetto non ha ancora un regista.

Non è chiaro quando la Alcock, 23 anni, farà il suo debutto nei panni della supereroina, cugina di Superman.

Si vocifera che farà la sua apparizione in «Superman: Legacy», le cui riprese stanno per iniziare, prima di essere protagonista di un film tutto suo.

Gunn dirige «Superman: Legacy», il primo film del nuovo Universo DC, tratto da una sua sceneggiatura.

Il film sarà interpretato da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane.

Uscirà nelle sale cinematografiche nel luglio 2025.

Covermedia