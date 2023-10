Morgan

L’ex Bluvertigo critica «Bellissima», assegnato da Ambra al concorrente Matteo Alieno: «Brano di una banalità incredibile, inesistente dal punto di vista armonico».

Morgan show al primo Live di X Factor. Durante il talent di Sky Uno, l’ex frontman dei Bluvertigo ha criticato la scelta di Ambra di assegnare al talentuoso concorrente Matteo Alieno il brano «Bellissima» di Annalisa. Più che criticare l’artista in gara, Morgan ha attaccato la hit della cantante di Savona, regina assoluta dell’estate appena trascorsa.

«Tu potresti cantare tutto – ha detto Morgan -, io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di una banalità incredibile, che non è niente di che. Dal punto di vista armonico non esiste, nemmeno dal punto di vista melodico».

Piaccia o no, «Bellissima» è stato un grande successo ed è stato certificato disco di platino ben 4 volte.

A pochi minuti dall'accaduto è arrivato il commento di Davide Simonetta, musicista e produttore proprio del brano cantato da Annalisa, che ha lanciato una stoccata a Morgan: «Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido».

Al termine dello show Morgan ha infine attaccato i colleghi del tavolo, Ambra e Dargen D’Amico, per aver eliminato la sua band, gli Animaux Formidables, senza passare dal tilt, ovvero far votare il pubblico da casa.

Covermedia