Joan Turner, vedova del musicista Victor Jara è deceduta Keystone

Joan Turner, battagliera moglie britannica del musicista e scrittore cileno Víctor Jara ucciso all'indomani del golpe del 1973, e per decenni impegnata a divulgarne l'opera e la memoria, è morta ieri a Santiago del Cile all'età di 96 anni.

La notizia del decesso è stata confermata attraverso le reti sociali dalla «Fondazione Victor Jara», fondata da Joan al rientro negli anni '80 dal suo esilio in Gran Bretagna dove si era trasferita per sfuggire alla dittatura del generale Augusto Pinochet.

Di formazione ballerina e insieme al marito, che fu arrestato, torturato e brutalmente ucciso dall'indomani dell'11 settembre 1973, per alcuni anni portò iniziative artistiche alle popolazioni più povere cilene che si avvicinavano così per la prima volta al balletto classico, a musica, teatro, come parte del processo culturale promosso dal governo di Unidad Popular di Salvador Allende.

Nel suo libro autobiografico («Una canzone troncata») ha raccontato cosa significarono quegli anni di impegno sociale, descrivendo inoltre nei minimi dettagli il trattamento inumano riservato dai militari al marito Victor.

Nel 2019 ha ricevuto un riconoscimento dall'Accademia cilena di Belle arti e due anni dopo ha ottenuto il Premio nazionale per le Arti dello Spettacolo e dell'Audiovisivo per il contributo dato durante tutta la sua carriera in Cile allo sviluppo della danza.

