Anche la modella ha dovuto affrontare le battute pungenti dei suoi coetanei quando era una bambina.

Le crudeli prese in giro subite da Naomi Campbell quando era solo una bambina hanno intaccato la sua fiducia in se stessa.

La celebre supermodella 54enne, madre di due figli, vanta una carriera decennale che le è valsa elogi e affetto a livello globale. Tuttavia, ha ricordato che durante la giovinezza la sua fiducia e sicurezza venivano minate dai commenti dei coetanei, facendola sentire «imbarazzata» e a disagio.

«Non ero a mio agio con me stessa perché ero molto magra e piuttosto alta per la mia età. E mi chiamavano Olive Oyl. Sai, i bambini si chiamano per nome. Il mio collo è abbastanza lungo, quindi cercavo di abbassare il collo per non farlo sembrare così lungo. Mi sentivo imbarazzata», ha rivelato parlando al Cambon Podcast.

Quando è diventata modella, tuttavia, Naomi ha imparato a imporsi ed era pronta a difendersi dalle discriminazioni nel suo settore. Ha dichiarato: «Avevo una voce e parlavo se c'era qualcosa di ingiusto. Soprattutto se lavoravo le stesse ore, facendo lo stesso lavoro, ma non venivo pagata allo stesso modo, ne parlerei».

Oggi, la superstar della moda è al centro di una retrospettiva della sua carriera intitolata «Naomi in Fashion» al Victoria & Albert Museum di Londra, aperta fino ad aprile 2025.

