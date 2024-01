Matt Damon

Amicizia, cinema, e un abbraccio ai Golden Globe.

Genio ribelle» nel 1997, si riuniscono nuovamente per un intrigante thriller.

Dopo aver lavorato insieme in passato su progetti come «L'ultimo duello» e «Air», il nuovo film si concentrerà su una trama di rapimento. Affleck assumerà il ruolo di regista, con uno script scritto da Connor McIntyre, mentre Damon sarà la stella del film, che vedrà la luce su Netflix.

Le riprese dovrebbero avere inizio quest'anno, e l'entusiasmo per questa collaborazione è stato evidenziato di recente quando Affleck ha sorpreso Damon ai Golden Globe. In un video condiviso da The Hollywood Reporter, Damon mostra chiaramente la sua gioia nell'incontrare Affleck durante l'evento. Oltre a questa nuova avventura cinematografica, i due hanno anche presentato il premio per il Miglior Regista – Film in movimento.

Inoltre, nell'ambito di altre notizie, trapela che c'è un nuovo capitolo in fase di sviluppo nella saga di Jason Bourne. Secondo quanto riportato da Deadline, il regista Edward Berger è in trattative per dirigere il sesto film della serie, ancora senza titolo e in fase iniziale di sviluppo presso Universal. Nonostante manchi uno script e un cast ufficiale, insiders suggeriscono che Matt Damon sarebbe la prima scelta per il ruolo principale una volta che lo script sarà completato. Il franchise di Jason Bourne, l'ultimo dei quali è stato «Jason Bourne» nel 2016, sembra destinato a continuare con una nuova e avvincente installazione.

Covermedia