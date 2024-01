Nicole Kidman

In quel periodo la star si stava separando da Tom Cruise: «Avrei voluto godermelo di più».

Correva l’anno 2003 e Nicole Kidman veniva incoronata con l’Oscar per la sua straordinaria interpretazione di Virginia Woolf in «The Hours».

Eppure per la star di Hollywood quella notte aveva un sapore agrodolce, poiché proprio in quel periodo stava divorziando da Tom Cruise, con cui era convolata a nozze nel 1990.

«Ero alle prese con alcune cose della mia vita personale, eppure la mia vita professionale andava così bene», ha dichiarato l’attrice durante un’intervista per il nuovo libro di Dave Karger, intitolato «50 Oscar Nights».

«Russel Crowe mi disse di non piangere quando sarei arrivata lì, ma ora lo sto facendo», ha ricordato la 56enne.

«Ero lì quasi a volermi scusare di aver vinto»

«Non sono molto avvezza alle feste, per questo volevo saltare il party di Vanity Fair, anche se tutti mi dicevano: «Devi andare per forza. Devi andare alla festa con in mano il tuo Oscar!»».

«Io dissi: «Mi sembra una forma di autocompiacimento». A cosa serve sfilare con un premio in mano! Mi sembrava inappropriato. Ma loro dicevano: «È quello che devi fare»».

A distanza di oltre 20 anni, Nicole rimpiange il fatto di non essersi goduta pienamente quella notte. «Quando arrivai ero completamente sopraffatta, emozionata, tremolante… non me la sono goduta», ha confidato all’autore. «Ero lì quasi a volermi scusare di aver vinto, il che è del tutto stupido. Avrei voluto godermelo di più».

Dopo l’evento, Nicole scappò dai familiari. «Tornai a casa, ordinai del cibo e mi ritrovai a mangiare sul pavimento del Beverly Hills Hotel».

«Ero seduta sul pavimento a mangiare patatine fritte e hamburger con la mia famiglia, poi andai a letto. Stavo male. Mi dicevo: «Ho bisogno di trovare l’amore. Ho bisogno di amore nella mia vita». Vorrei poter dire: «Questo è nostro»», ha continuato Kidman nel suo racconto: «Andai a letto da sola. Ero a letto prima della mezzanotte».

«Se dovessi mai rivincerlo, vi avviso già: starò fuori per 24 ore!».

Nicole ha poi conosciuto e sposato Keith Urban nel 2006.

Covermedia