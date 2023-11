Nina Moric NinaMoric/Instagram

Parla Giuseppe Barboni, il quarantenne che da qualche tempo sta frequentando la modella croata.

Si chiama Giuseppe Barboni, ha quarant’anni, ed è a capo della Luxury private group: questo il curriculum della nuova fiamma di Nina Moric. Il giovane imprenditore ascolano è sempre più spesso paparazzato accanto alla modella croata, ex moglie di Fabrizio Corona.

«Nina è una delle donne più belle di questo secolo, Nina per me è anche più intelligente che bella», ha scritto a corredo di un video dove appaiono molto affiatati.

Figlio del più celebre avvocato Walter Barboni, l’imprenditore – trasferitosi a Roma per studiare quando aveva vent’anni – sembra aver stregato la modella, che in un altro video si è sbilanciata apertamente: «Ti amo, perché non ho bisogno di te».

Resta invece aperta la partita tra Fabrizio Corona e la Moric, impegnati in un’aspra battaglia legale.

«Ora racconti la tua richiesta di reclusione di 3 anni nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l’ora…», scriveva su Instagram la modella in risposta alle accuse dell’ex re dei paparazzi durante l’intervista rilasciata al programma tv «Belve».

