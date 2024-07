Pierpaolo Spollon

Stop a cinema e tv per l'attore diventato noto grazie a «Che Dio ci aiuti», «Doc-Nelle tue mani» e «Blanca».

Dopo essere passato da un progetto all'altro negli ultimi anni, tra cinema tv e teatro, «ho deciso di fermarmi adesso, per mezzo anno», ha detto Spollon.

«Ho deciso di fermarmi adesso, per mezzo anno. – ha spiegato all'Ansa – Perché corriamo, corriamo, corriamo ma, dove andiamo? Mi sono messo a chiedermelo e quindi ho deciso di fermarmi e pensare un pochino a me stesso e alla mia famiglia».

Intanto tra i progetti imminenti c'è l'uscita di una nuova serie internazionale, che vede protagonista Spollon accanto a Maria Chiara Giannetta.

Un drama action di Prime Video (il debutto dovrebbe avvenire tra fine 2024 e inizio 2025) ambientata a Positano, Costiera, con Jesse Williams (Grey's Anatomy), diretta da Adam Bernstein e co-prodotta da Amazon Mgm Studios e Luca Bernabei per Lux Vide (gruppo Fremantle).

Poi una pausa momentanea per Spollon, che si dedicherà alla compagna Angela sulla quale non si hanno molte informazioni. Pare che i due si siano conosciuti sui banchi di scuola e che lei non faccia parte del mondo dello spettacolo.

La coppia ha due figli.

