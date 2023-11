Nunzia De Girolamo

È giunto il momento di stilare un primo bilancio dei programmi autunnali che hanno debuttato sulla tv di stato, in vista dei palinsesti invernali che prenderanno il via a partire da gennaio.

«Avanti Popolo», il programma condotto da Nunzia De Girolamo che andava in onda il martedì in prima serata, non avrà un seguito.

Questa la news che coinvolgerà i palinsesti Rai a partire da gennaio, dopo l’esordio autunnale che non ha soddisfatto le aspettative dei vertici di Viale Mazzini.

Il problema principale riguarda non solo gli ascolti, mai decollati, ma anche i costi elevati: ben 200 mila euro a puntata, con la produzione esterna di Fremantle. Nunzia De Girolamo tornerà perciò a condurre «Ciao Maschio» su Rai1 il sabato in seconda serata.

Tra i 47 programmi dell'Approfondimento curati da Paolo Corsini, «Avanti Popolo» è l’unico a rischio. Al contrario, «Che sarà» di Serena Bortone sta mostrando segni di miglioramento negli ascolti, così come «In mezz’ora» di Monica Maggioni.

È stato un buon debutto anche per Francesco Giorgino con «XXI secolo», la cui prima puntata ha beneficiato dell'interesse generato dalla partita della Nazionale di calcio.

Lunedì sera debutterà il programma di Salvo Sottile, «Far West», che rappresenta l'ultimo arrivato nella programmazione: il nuovo programma del cronista siciliano andrà in onda da oggi, lunedì 27 novembre su Rai3.

Per quanto riguarda l'Intrattenimento in Prime Time, il direttore Marcello Ciannamea non dovrà apportare modifiche a «Il Mercante in Fiera». Il programma condotto da Pino Insegno, che è rimasto costantemente al di sotto della media di rete, chiuderà presto, nonostante il nuovo conduttore.

Covermedia