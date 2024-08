Raoul Bova

Con un videomessaggio l'attore rassicura il pubblico e dà appuntamento al prossimo anno con il Magna Grecia Film Festival.

Covermedia

Dopo il forfait al Magna Graecia Film Festival, dove era atteso sul palcoscenico, Raoul Bova si è rivolto ai fan tramite i social.

«Un saluto a tutti e un grande abbraccio, spero che stiate bene – dice Raoul Bova in un video -. Purtroppo sono qui a Roma, mi hanno appena dimesso per un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Grecia Film Festival, ma ci sono stati degli imprevisti e quindi l'operazione l'ho dovuta anticipare».

L'attore, che si è ripreso a letto con una gamba fasciata, ha però voluto rassicurare i follower. «Non sono in una situazione grave, ho fatto l'operazione per stare meglio e starò meglio. Scusate ancora per non essere lì, ma purtroppo c'è stato questo imprevisto. Vi voglio bene, un abbraccio».

Per Bova resta però la delusione per la mancata partecipazione all'appuntamento estivo in Calabria, dove campeggiano i volti celebri del cinema nazionale e internazionale.

«Sono molto dispiaciuto, avrei voluto venire lì con voi a festeggiare, a sorridere con voi, con Gianvito Casadonte, il grande organizzatore di questo festival, e con tutto lo staff che lo circonda. Avrei voluto fare dei bagni nel mio mare della Calabria, vedere delle cose meravigliose, soprattutto presentarvi un film a cui tenevo molto, un documentario sulla Siria.»

«Ma sono sicuro che il prossimo anno lo rivedremo insieme».

