La due volte premio Oscar Renée Zellweger tornerà nel ruolo di Bridget Jones, uno dei suoi personaggi più popolari, nella quarta puntata della commedia romantica tratta dai romanzi di Helen Fielding.

Renée Zellweger partecipa al red carpet di «The Thing About Pam» al Maybourne Hotel di Beverly Hills, California, lunedì 28 febbraio 2022. KEYSTONE

SDA

«Bridget Jones: Mad About the Boy», sarà prodotto da Universal e Working Title. Nel cast, oltre alla Zellweger torneranno Hugh Grant e Emma Thompson con l'aggiunta di Chiwetel Ejiofor («12 Years a Slave» e «Love, Actually») e Leo Woodall della seconda stagione di «White Lotus» ambientata in Sicilia.

La regia è stata affidata a Michael Morris di «To Leslie».

I primi tre film della serie sono usciti nel 2001, 2004 e 2016 (quando Bridget dà alla luce un figlio) e hanno incassato complessivamente 760 milioni di dollari nel mondo.

La Zellweger è stata candidata agli Oscar per il primo film della serie.

Cosa si sa del nuovo film?

«Bridget Jones: Mad About the Boy» debutterà nelle sale per San Valentino 2025.

Il film segnerà il ritorno in scena di Grant dopo che il suo personaggio, Daniel Cleaver, era stato dato per morto (e poi resuscitato) in «Bridget Jones's Baby.»

Poche le indiscrezioni sulla trama se non che la ormai 51enne Bridget, ormai vedova e madre di un bambino, ha una torrida storia di sesso con un trentenne.

SDA