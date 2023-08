Rihanna

Si allarga la famiglia della popstar delle Barbados, legata dal 2020 al rapper ASAP Rocky.

Fiocco rosa per Rihanna, che ha dato alla luce una bambina.

La cantante e imprenditrice è diventata mamma per la seconda volta stando a quanto riportano diversi siti americani, tra cui il portale Media Take Out. Al momento manca l’annuncio ufficiale da parte di Riri, sempre molto riservata sulla sua vita privata. Rihanna ha tenuto nascosta la seconda gravidanza per diversi mesi: ha scelto di annunciarla solo lo scorso febbraio, durante l’incredibile performance al SuperBowl.

A quanto pare la bambina è nata lo scorso 9 agosto a Los Angeles e una fonte vicina a Rihanna ha assicurato che la neonata assomiglia molto alla sua popolare madre.

Ignoto per ora il nome della piccola: Rihanna e il compagno ASAP Rocky sono già genitori di RZA Athelston Mayers, nato a maggio 2022.

Di recente Rihanna ha lanciato una linea premaman per il suo fortunato brand Savage X Fenty. La 35enne ha scelto se stessa come testimonial condividendo sui social network alcune immagini della collezione in cui sfoggia reggiseni da allattamento e tiene in braccio il suo primogenito.

Super Bowl a parte, Rihanna è lontana dal mondo della musica da ben sette anni: più volte si è parlato di un ritorno sul palcoscenico, magari con un tour mondiale nel 2024, ma è probabile che la diretta interessata voglia ora concentrarsi sulla famiglia dopo la nascita della bambina.

Covermedia