Eleonora Giorgi.

L’attrice Eleonora Giorgi ha parlato per la prima volta in televisione della sua malattia.

Eleonora Giorgi ha confidato a «Pomeriggio 5» di aver scoperto da poco di avere un tumore al pancreas.

«Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l'operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia», ha spiegato l’attrice.

«Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia. Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male. Magari tornerò qui con una parrucchetta», ha aggiunto.

Il figlio Paolo Ciavarro pubblica una foto sui social

Dopo l’annuncio di Eleonora Giorgi non è tardato ad arrivare il messaggio di Paolo Ciavarro, figlio della 70enne.

Il giovane conduttore, visto qualche tempo fa al «Grande Fratello Vip», ha condiviso sui social network uno scatto con la madre e il fratello maggiore Andrea con la didascalia: «La forza dell’amore».

