Johnny Depp: «Mi sento tagliato fuori dal mondo»

La star di Hollywood è caduta in disgrazia dopo il processo contro la sua ex moglie Amber Heard. KEYSTONE

Dopo il processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp si è in gran parte ritirato dagli occhi del pubblico. Adesso l'attore ha parlato proprio di questo, tracciando delle somiglianze tra la sua vita e il suo ultimo film.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Johnny Depp (60 anni) interpreta il re francese Luigi XV in «Jeanne du Barry».

Nel film si crea uno squilibrio di potere tra il suo personaggio e una donna della classe media che diventa la sua amante.

L'attore confronta gli aspetti del ruolo con la sua vita: deve essere sempre reperibile, ma si sente estrano nel mondo. Mostra di più

Il suo ruolo più recente ha più cose in comune con lui di quanto vorrebbe: Johnny Depp interpreta il re Luigi XV nel film francese «Jeanne du Barry».

Un giornalista di «People» è andato a trovarlo nella sua casa di Londra. Il film è uscito negli Stati Uniti il 2 maggio dopo la première al Festival di Cannes del 2023.

L'attore ha detto parlando del ruolo, che questo riguarda uno squilibrio di potere tra un uomo e una donna: «Certe cose mi sono molto vicine come persona in quella posizione - e io non sono affatto un re».

«Più complesso e strano»

Il suo personaggio si muove in un circolo esclusivo, «deve essere sempre disponibile, reperibile - eppure si nascondeva e viveva la sua vita così». Questo renderebbe la connessione tra lui e il mondo reale «più complessa e strana».

È qualcosa che Depp conosce bene nella sua vita in questo momento: «Una parte di me si sente tagliata fuori dal mondo. Esci e diventa strano, sai? Diventa semplicemente molto buffo».

Un'arrampicatrice sociale

Depp probabilmente sta commentando il modo in cui il mondo lo ha percepito dopo il processo per diffamazione contro Amber Heard.

L'attore è stato sorprendentemente in grado di interpretare il ruolo di Luigi XV, considerando che dopo il processo è stato escluso dalla maggior parte dei progetti.

Il film tratta di Jeanne du Barry (interpretata da Maïwenn), la controversa amante del re. Originariamente era una donna della classe operaia che diventando l'amante del re, si assicura la propria ascesa sociale.