Johnny Depp

L'attore della saga «Pirati dei Caraibi» ha reso omaggio al defunto cantante dei Pogues.

C’era anche Johnny Depp al funerale di Shane MacGowan, che si è tenuto nella chiesa di St Mary of the Rosary a Nenagh, nella contea di Tipperary, in Irlanda.

L’attore è salito sul leggio per leggere «Peace, Love & Forgiveness», preghiera dedicata ai fedeli.

Tra i partecipanti alla funzione in memoria del defunto cantante dei Pogues, si attendeva anche la star degli U2, Bono, che tuttavia non si è visto per via della residency a Las Vegas. Al suo posto è stato proiettato un video tributo pre-registrato nel quale il frontman ha declamato un’ovazione.

La musica ha avuto un ruolo importante durante la messa: Nick Cave ha eseguito una delle canzoni più conosciute di MacGowan, «A Rainy Night in Soho».

Imelda May e il frontman degli Hothouse Flowers, Liam Ó Maonlaí, hanno invece cantato la ballata di MacGowan «You’re The One», mentre i cantanti irlandesi Mundy e Camille O'Sullivan hanno eseguito «Haunted» in onore di MacGowan e di Sinead O'Connor, morta all'inizio dell'anno.

Inoltre, la bassista originale dei Pogues, Cait O’Riordan, è stata accompagnata dal cantante folk John Francis Flynn per un'interpretazione di «I’m a Man You Don't Meet Every Day», mentre Glen Hansard e Lisa O'Neill hanno eseguito il classico festivo «Fairytale of New York».

La vedova del rocker, Victoria Mary Clarke, e la sorella Siobhan MacGowan hanno pronunciato gli elogi funebri ai presenti, tra cui l'attore Aidan Gillen, l'ex presidente del Sinn Féin (movimento e partito politico indipendentista irlandese, ndr) Féin Gerry Adams, e il presidente irlandese Michael D. Higgins.

All'inizio della giornata, migliaia di fan hanno percorso il tragitto del corteo funebre a Dublino per dare il loro addio al cantautore, scomparso a 65 anni il 30 novembre.

Covermedia