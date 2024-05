L'artista di Biel Nemo si è qualificato per la finale di sabato sera. ATS

Nemo si avvia verso la finale dell'Eurovision. Il cantante di Bienne si è qualificato durante la seconda semifinale di Malmö giovedì sera.

ATS

Questa qualificazione non è una sorpresa per chi segue il concorso. Per settimane, «The Code» è stato in cima alla lista dei nomi citati dagli scommettitori, che lo vedono come un potenziale vincitore.

Con questa canzone, da lui composta, l'artista non-binario evoca il fatto di non sentirsi né maschio né femmina e la strada che ha percorso per trovare la sua identità. Anche dal punto di vista musicale la canzone, scritta in inglese, è molto varia, con elementi di rap, drum and bass e opera.

Sabato saranno in 26 a contendersi la vittoria

Nemo è stato il quarto ad esibirsi in una serata che è stata preceduta dalle manifestazioni di piazza contro la partecipazione di Israele, rappresentato da Eden Golan.

La cantante è stata tra le ultime ad esibirsi con «Hurricane». Un’esibizione, a prescindere dalla polemiche, tutta voce e pochi fronzoli. Tanti applausi anche per lei, anche perché il pubblico in sala ha sostenuti tutti gli artisti.

Sabato in gara saranno in 26, cioè i ven20 usciti dalle due serate di qualificazione e i 5 qualificati d’ufficio, poiché sono i Paesi che sponsorizzano in maniera preponderante la manifestazione, e cioé: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, oltre, naturalmente, la Svezia, nazione organizzatrice della 68esima edizione dell'ESC.

SDA