Il cantante riflette sul singolo apripista del suo album del 2006.

Se potesse tornare indietro, Robbie Williams non rilascerebbe «Rudebox» come primo singolo dell’omonimo album datato 2006.

Parlando con NME, il cantante britannico ha dichiarato: «Il mio più grande errore è stato rilasciare quel brano come primo singolo».

«Se lo avessi pubblicato come terzo estratto, ne avrei spiegato il significato adeguatamente. Non vorrei risultare un artista grime, ma so che è stupido».

L’intervista è arrivata alla vigilia del rilascio del suo documentario Netflix. «Robbie Williams» verrà distribuita sulla piattaforma streaming l’8 novembre.

«Nel documentario, il momento più cringe per me è tentare di spiegare a un pubblico che ascolta Rudebox per la prima volta che si tratta del più grande singolo dai tempi di Angels», ha continuato nell’intervista per NME

. «Ripensandoci è il mio secondo singolo più importante perché Angels mi ha dato una carriera e Rudebox ha segnato la fine della mia fase imperiale. Quindi in un certo senso avevo ragione, ma forse ho sbagliato i modi».

