L'aria delle montagne svizzere fa bene a Robbie Williams

Robbie Williams scrive poesie nel suo chalet a Gstaad. Secondo le sue stesse dichiarazioni, la sua salute mentale è in buone condizioni al momento. Instagram/robbiewilliams

Dall'inizio di settembre Robbie Williams vive con la famiglia nell'elegante località di Gstaad. Gli aggiornamenti regolari del cantante britannico sui social media mostrano che l'aria della montagna dell'Oberland bernese gli sta facendo molto bene: infatti ha il tempo e la calma per scrivere poesie.

Hai fretta? blue News riassume per te La popstar britannica Robbie Williams si rilassa nel suo chalet a Gstaad e scrive poesie su una vecchia macchina da scrivere.

Al cantante piace l'aria della montagna svizzera. Nella didascalia a un video condiviso su Instagram , scrive che «la sua salute mentale è stata piuttosto solida per tre intere settimane».

Il documentario Netflix «Robbie Williams» uscirà il prossimo 8 novembre, e descriverà la vita del cantante inclusi i suoi problemi di salute mentale. Mostra di più

Robbie Williams (49 anni) sembra essere entusiasta del trasferimento nell'Oberland bernese con la moglie Ayda Field (44 anni) e i loro quattro figli Theodora (10 anni), Charlton (9 anni), Colette (4 anni) e Beau (3 anni).

In un breve filmato su Instagram, si presenta con orgoglio sul balcone in legno del suo chalet a Gstaad, con accanto una macchina da scrivere.

L'ex membro dei Take That scrive sotto il video: «Mi sento "meglio che mai" da almeno tre settimane. La mia salute mentale è stata abbastanza solida per tre intere settimane».

Un fan della Svizzera da lungo tempo

Con i suoi post sui social media la popstar dimostra da tempo che si diverte nell'Oberland bernese. Sempre accompagnato da un pizzico di umorismo nero, come ci si aspetterebbe dal cantante britannico.

Non è chiaro da quanto tempo viva a Gstaad. All’inizio di settembre però il trasloco della star della musica ha fatto notizia. Il sindaco del comune bernese ha confermato a diversi media che il britannico si era annunciato come abitante.

La famiglia Williams gode da tempo della bellissima natura svizzera. La coppia aveva già trascorso molte vacanze con i figli sulle Alpi, in Svizzera o in Austria.

Prima di trasferirsi nell'Oberland bernese, il cantante possedeva una villa a Ginevra, che ha messo in vendita nell'aprile 2022.

Il documentario Netflix affronta la sua salute mentale

La macchina da scrivere è al momento la protagonista principale nella vita quotidiana di Robbie. Dalla sua nuova casa scrive poesie e si rilassa... e lo fa davvero. La famiglia ha appena festeggiato il nono compleanno del figlio Charlton «Charlie» nello chalet di Gstaad.

Tanto esercizio, aria fresca e, soprattutto, pace e tranquillità sono ciò che aiuta il cantante a staccare la spina e a riprendersi. Nel suo post non usa mezzi termini e scrive apertamente dello stato della sua salute mentale e dei suoi problemi.

Della salute mentale della star mondiale si parla anche nel nuovo documentario Netflix «Robbie Williams», che uscirà il prossimo 8 novembre.

«È stato pazzesco», dice nel trailer mentre ripensa al suo passato, e parla pensierosamente di come ha vissuto un «crollo mentale» davanti al pubblico.

A Gstaad conduce una vita più tranquilla, che evidentemente gli piace.