Robbie con il cartello contro le rotonde in mano Foto IG

La pop star britannica Robbie Williams vuole impegnarsi in favore del suo nuovo luogo di residenza, ossia Gstaad, nel Canton Berna. Il cantante di 49 anni, che si è recentemente esibito all'Openair di Zurigo, è stato il primo a manifestare contro una rotonda.

Sul suo conto Instagram, il britannico appare su una fotografia che lo mostra con un manifesto con impressa la scritta «Say no to Roundabouts» («No alle rotatorie»).

Williams indica a questo proposito che ha proposto i suoi servizi quale manifestante celebre rimunerato. I suoi prezzi sono meno elevati di quelli di altre star, come Justin Timberlake, Bruno Mars e Justin Bieber, ha dichiarato ironicamente.

Stando al portale di informazione blick.ch, Williams ha pure postato una foto di lui su un prato. In proposito ha scritto: «Ho ottenuto il mio primo contratto».

Il cantante, ex membro della band Take That, abita da poco a Gstaad e avrebbe messo in vendita la sua proprietà nella periferia ginevrina di Vandœuvres.

Affinità con la Svizzera

In precedenza Williams aveva già trascorso a più riprese vacanze a Gstaad. Fotografie pubblicate dalla Schweizer Illustrierte lo mostrano con sua moglie Ayda mentre pratica dello sci di fondo e fa escursioni con le racchette da neve attorno alla località bernese. La coppia possiede pure un bovaro bernese chiamato Showbiz.

Robbie Williams ha parecchie affinità con la Svizzera. Il cantante britannico veniva già nella Confederazione all'epoca dei Take That.

Inoltre, Schladming (Austria) non è così lontana. Williams si esibirà due volte quest'anno per inaugurare la stagione invernale. Dopo la conferenza stampa di fine luglio, nel corso della quale è stato fatto l'annuncio dei suoi concerti austriaci, il cantante si è fatto trasportare in elicottero a Gstaad per ritrovare la sua famiglia.

mp, ats