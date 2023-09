Il suo amore per le montagne svizzere lo ha portato a Gstaad? Robbie Williams vende la sua villa sul Lago di Ginevra. KEYSTONE

Robbie Williams vorrebbe scambiare la sua vista sul lago con quella sulle montagne. La star di fama mondiale ha messo in vendita la sua casa a Vandœuvres nel Canton Ginevra e sembrerebbe che abbia già trovato un nuovo immobile a Gstaad nell'Oberland bernese.

Hai fretta? blue News riassume per te Robbie Williams ha acquistato una casa sul Lago di Ginevra nel 2020.

Adesso il cantante ha rimesso sul mercato la villa ginevrina.

Si sarebbe però innamorato di Gstaad, e secondo «24 heures» vivrebbe già lì. Mostra di più

Ginevra è ormai un ricordo del passato per Robbie Williams. Secondo il «24 heures» la superstar vorrebbe separarsi dalla sua proprietà, acquistata non molto tempo fa – nel 2020 – per l'equivalente di 26 milioni di franchi.

All'epoca l'ha comprata dall'imprenditore Nicolas Brunschwig, con il quale condivide la passione per il golf. Infatti la villa è molto vicina al «Golf Club de Genève». Vantaggi di cui il cantante avrà raramente usufruito. Secondo il quotidiano romando, non ha mai vissuto nell'immobile.

E in realtà è da un anno che cerca di vendere la lussuosa proprietà, che si può acquistare alla modica cifra di circa 30 milioni di franchi.

Addio al campo da golf, addio al Lago di Ginevra

La celebrità non vuole lasciare però del tutto la Svizzera. Si sarebbe già innamorato di una nuova villa a Gstaad: secondo immobilier.ch vivrebbe già nell'Oberland bernese.

Un luogo che ha visitato più volte. Per il suo decimo anniversario di matrimonio, il 7 agosto 2020, è stato visto coccolare la moglie Ayda Field su uno sfondo montagnoso.

Non è chiaro se il romantico panorama montano svizzero lo abbia incantato, o se ci siano degli altri motivi per il trasloco. In ogni caso è altrettanto meraviglioso giocare a golf nella nuova località durante la bella stagione.