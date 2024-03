Robert Pattinson

I due attori sono diventati genitori per la prima volta.

Covermedia

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono diventati genitori del loro primo figlio. Come dimostrato da una serie di foto e video pubblicati dal MailOnline, l’attore di «Twilight» è stato beccato mentre spingeva un passeggino accanto all’attrice e cantante britannica.

I due hanno scelto un outfit low-key per una delle loro prime uscite da genitori con occhiali da sole e cappellini; con loro era presente la madre di Suki, Elizabeth.

Nel video, si vede Robert sistemare il bebè sul seggiolino dell’auto mentre Elizabeth smonta il passeggino e lo carica sul veicolo. I due attori non hanno ancora rivelato informazioni come il sesso o la data di nascita del bebè.

L'annuncio in novembre

Suki, 32, era stata vista l’ultima volta in pubblico il 24 febbraio; l’ultima apparizione su Instagram invece è datata 28 febbraio per festeggiare il completamento del suo nuovo album.

L’ex modella ha rivelato di essere in dolce attesa durante il Corona Capital Festival a Città del Messico, in novembre.

Avvolta in un mini-dress rosa, la 31enne non ha fatto nulla per nascondere le sue rotondità e, rivolgendosi alla folla, ha detto: «Ho pensato di indossare qualcosa di scintillante per distrarvi da qualcos’altro che sta succedendo… Non sono sicura che la mia strategia stia funzionando».

Suki e Robert, 37, stanno insieme dal 2018. A dicembre è arrivata la proposta di matrimonio, anche se la notizia non è ancora stata ufficializzata dai diretti interessati.

Covermedia