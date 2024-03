Ryan Gosling

I due attori si sarebbero trasferiti a nord di Hollywood per garantire alle loro due bambine una vita più normale possibile.

Ryan Gosling e Eva Mendes lasciano Los Angeles per impedire che le loro due bambine crescano attorniate da figli di altre celebrità.

I due, come riporta una fonte, si sarebbero trasferiti «un po’ più a nord» di Hollywood, per consentire a Esmeralda, 9 anni, e Amada, 7 anni, di avere una vita normale.

«Per loro, la cosa più importante sono le bambine. Tutto il resto viene in secondo piano», rivela la fonte. «Le bambine crescono bene. Hanno lasciato Los Angeles per vivere un po’ più a nord, lontani da Hollywood. Non vogliono che le loro bambine crescano attorniate da figli di altre celebrità».

La fonte ha aggiunto: «Eva e Ryan amano la loro vita. È ammirevole il modo in cui sono riusciti a creare equilibrio e limiti. Tengono tantissimo al loro matrimonio e vogliono che le loro figlie vivano una vita felice».

I due attori stanno insieme dal 2011, dopo essersi conosciuti sul set di «Come un tuono».

Notoriamente riservata, Eva ha scelto di non accompagnare Ryan sul red carpet degli Oscar. Ma l’attrice ha supportato il marito da casa durante la sua performance in «I’m Just Ken».

«Hai portato Ken fino all'Oscar RG. Ora torna a casa, dobbiamo mettere a letto le bambine!», ha scritto sui social.

Covermedia