Salma Hayek

L'attrice messicana tra le protagoniste assolute della staffetta olimpica che ha raggiunto la reggia di Versailles il 23 luglio.

Covermedia

L'inizio delle Olimpiadi 2024 è alle porte: venerdì 26 luglio verrà celebrata la cerimonia d'apertura. Un evento attesissimo, che è stato preceduto da un altro momento iconico per ogni edizione dei Giochi: la staffetta della fiamma olimpica, simbolo di unità e pace, che diffonde lo spirito delle Olimpiadi mentre viaggia per il paese.

Martedì 23 luglio, la fiamma si è spostata da Rambouillet, un comune dell'Île-de-France, a Versailles e tra i tedofori c'era anche Salma Hayek, una delle protagoniste assolute della staffetta che ha raggiunto la Reggia.

Un momento davvero emozionante per l'attrice messicana, come raccontato dalla diretta interessata sui social: «Ieri, ho avuto l'onore di portare la fiamma olimpica, simbolo di luce, speranza, pace e unità️. Se credi in questi valori, sappi che sei stato con me in ogni passo. Mentre passavo la torcia e partecipavo alla staffetta, sono stata orgogliosa di rappresentare lo spirito duraturo delle Olimpiadi, portando luce, speranza e unità a tutti».

Nel carosello di foto si vede la star in compagnia degli altri tedofori mentre varcano l'ingresso di Versailles: con Salma c'erano anche la politica francese Rachida Dati, il calciatore Presnel Kimpembe, il cantante e attore Patrick Bruel e molti altri volti noti.

I tedofori scelti per valori e messaggi sociali di cui sono portatori

Come spiegato sulla pagina ufficiale dei Giochi Olimpici, i tedofori non vengono scelti in base alla loro notorietà, ma per i valori e i messaggi sociali di cui si fanno portatori.

Salma Hayek ha forti legami con la Francia. È sposata con François-Henri Pinault, il miliardario amministratore delegato del conglomerato francese di beni di lusso Kering, proprietario di marchi rinomati come Gucci, Saint Laurent e Alexander McQueen.

È inoltre a capo della società di investimenti francese Artémis, che possiede la quota di maggioranza della Creative Artists Agency. Lo scorso giugno, Salma e il marito hanno partecipato alla cena di Stato organizzata da Emmanuel Macron.

