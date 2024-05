Dopo «La mia vita da Zucchina» nel 2016, anche il film d'animazione «Sauvages» ha avuto la sua prima proiezione pubblica al Festival di Cannes sabato. Il regista vallesano Claude Barras propone una favola ecologica ambientata nel cuore della foresta tropicale del Borneo.

L'avventura di questa pellicola per Barras è iniziata nel 2017 con il disegno di un bebè orangotango. Ha in seguito passato un anno a Groupe Ouest, un incubatore di sceneggiatura per primi film nella Finistère, in Bretagna (Francia).

«Al termine di questo anno di scrittura, sono arrivato ad una prima versione della sceneggiatura, che ha permesso di incontrare dei produttori», aveva indicato Barras a Keystone-ATS. È seguita una fase di riscrittura con la sceneggiatrice francese Catherine Paillé per arrivare al film attuale.

Sulle tracce di Bruno Manser

Come molti svizzeri della sua generazione, Barras è stato fortemente segnato da Bruno Manser e dalla sua lotta per difendere la vita dei Penan, una comunità di cacciatori-raccoglitori nella foresta del Borneo.

L'attivista ecologista basilese è scomparso nel 2000 in Malesia all'età di 45 anni. Da allora, la situazione non è migliorata, l'Indonesia continua a deforestare. Attualmente sta costruendo una nuova capitale, Nusantara, nel mezzo della foresta sull'isola orientale del Borneo, per sostituire Giacarta, considerata troppo esposta ai terremoti.

Nessun luogo viene tuttavia citato nel film, che mira ad un pubblico di famiglie e bambini dai 7 agli 8 anni, come per «La mia vita da Zucchina».

«Il film è molto realista, ma al contempo mostra piuttosto le cose belle da preservare. Penso che quando si fa un film per bambini bisogna stare dalla parte della luce. Inoltre, la natura è molto resiliente: basta un'isola di biodiversità, che si diffonde, per cambiare le carte in tavola.»

Grazie al Fondo Bruno Manser, Barras prevede di tornare sul posto l'anno prossimo per mostrare il film alle persone che aveva incontrato nel 2018. Una delegazione dei membri della comunità Penan è inoltre venuta ad assistere alle riprese svoltesi a Martigny.

