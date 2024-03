Scarlett Johansson

Secondo le indiscrezioni, l'attrice è in trattativa con la Universal per il ruolo principale del prossimo capitolo della saga.

Covermedia

Scarlett Johansson potrebbe diventare la protagonista del prossimo capitolo di «Jurassic World».

Le notizie, emerse grazie al The Hollywood Reporter, suggeriscono che l'attrice sia attualmente in trattativa con la Universal per il ruolo principale.

Questo nuovo film, atteso per luglio 2025, si distaccherà dai personaggi precedenti interpretati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

La regia del progetto sarà affidata a Gareth Edwards, con una sceneggiatura firmata da David Koepp, già noto per il suo lavoro sui precedenti script di Jurassic World.

L'ingresso della Johansson in questo universo, noto per aver mescolato con successo azione, avventura e una puntuale critica sociale, promette di aggiungere un nuovo strato di profondità alla saga.

A 39 anni, la Johansson non mostra segni di rallentamento nella sua carriera. Recentemente ha prestato la voce nel lungometraggio animato «Transformers One» e apparirà al fianco di Channing Tatum in un film prodotto da Apple entro la fine dell'anno. Inoltre, la star candidata all'Oscar sta lavorando al suo debutto alla regia con «Eleanor the Great», un film che racconta la storia di una donna di 90 anni che tenta di ricostruire la sua vita dopo la morte della sua migliore amica. Nel cast, troviamo l'attrice candidata all'Oscar June Squibb, insieme a Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht e Erin Kellyman.

