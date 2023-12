Sebastian Stan

L’attore sarà affiancato nel cast di «The Apprentice» da Jeremy Strong e Maria Bakalova.

Sebastian Stan è stato scritturato per interpretare un giovane Donald Trump nel nuovo film «The Apprentice».

L’attore di «The Avengers: Endgame» si calerà nella parte dell’uomo d’affari, ex presidente degli Stati Uniti, nonché conduttore del reality show «The Apprentice», accanto a Jeremy Strong e Maria Bakalova, star dei «Guardiani della Galassia Vol. 3».

Come riporta Deadline, il film è descritto come «la storia di un mentore-protetto che traccia le origini di una grande dinastia americana», nonché un’esplorazione del potere e dell’ambizione in un mondo di corruzione e inganni.

«Pieno di personaggi straordinari, rivela il costo morale e umano di una cultura definita da vincitori e vinti», recita la sinossi.

Conosciuto grazie al Marvel Cinematic Universe

Il film racconterà l’ascesa al successo di Trump nella New York degli anni ’70 e ’80 ed esaminerà il suo rapporto con il famoso avvocato Roy Cohn. Secondo alcune fonti, a interpretare Cohn sarà Strong, mentre Maria Bakalova avrà il ruolo di Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente.

Le riprese di «The Apprentice» sono iniziate questa settimana sotto la regia del filmmaker iraniano Ali Abbasi, sulla base di una sceneggiatura scritta da Gabriel Sherman.

Stan, 41anni, è conosciuto per aver interpretato Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe (MCU), a partire dal film del 2011 «Captain America – Il primo Vendicatore» e attualmente è impegnato nella produzione di «Thunderbolts».

A inizio 2023 ha ricevuto una doppia nomination ai Golden Globes e agli Emmy Awards per la sua performance in «Pam & Tommy».

Covermedia