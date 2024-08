Sophia Loren, icona del cinema italiano e internazionale (foto d'archivio). KEYSTONE

L'attrice premio Oscar Sophia Loren si sbottona sul passato in una rara e intensa intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Sophia Loren, icona del cinema italiano e internazionale, riflette sulla sua straordinaria carriera e sulla vita personale, rivelando con sincerità i momenti più difficili e le sfide che ha affrontato per rimanere fedele a se stessa.

L'attrice, che ha recentemente compiuto 89 anni, parla con una lucidità e una saggezza che derivano da decenni di successi e battaglie. «La mia vita è stata una lotta continua», confessa nell'intervista rilasciata al «Corriere della Sera».

«Ma ho sempre cercato di rimanere autentica, di non tradire mai chi sono veramente», ammette la Loren, che guarda ancora al futuro con trepidazione.

«Il tempo è davvero volato, in un batter d'occhio la mia vita è passata dall'essere davanti a me all'essere dietro di me. Così mi addormento ogni notte con lo stesso desiderio: che domani possa godermi il presente e vivere ogni momento al massimo».

«L'Italia è il mio cuore, la mia anima»

Nel corso dell'intervista, l'attrice ripercorre i suoi inizi difficili, dalla povertà nella Napoli devastata dalla guerra all'ascesa come stella di Hollywood. «Non è stato facile. Sono cresciuta povera e in tempo di guerra, la mia visione del futuro era molto a breve termine, pensavo a come evitare la fame», ammette la Loren, che, nonostante la fama mondiale, ha sempre mantenuto un forte legame con le sue radici italiane.

«L'Italia è il mio cuore, la mia anima», afferma con orgoglio, sottolineando come il suo legame con il Paese non si sia mai spezzato, nonostante le lusinghe di Hollywood.

La diva, che ha vinto due Premi Oscar e ha recitato in oltre cento film, riflette anche sul concetto di bellezza, un tema inevitabile quando si parla di una delle donne più iconiche del mondo.

«La bellezza esteriore è importante, certo, ma quella interiore è ciò che ti sostiene nei momenti più difficili», dichiara. «Il mio segreto? Credere sempre in me stessa e non permettere mai a nessuno di farmi sentire inferiore».

