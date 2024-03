Stefano Bettarini

L’ex calciatore racconta la sua versione dei fatti sul famoso divorzio da Simona Ventura.

Stefano Bettarini vuota il sacco sulla separazione con Simona Ventura.

I due si sono sposati nel 1998, per poi divorziare ufficialmente nel 2008 dopo una serie di litigi e voci di gossip sulla presunta infedeltà dell’ex calciatore. Oggi Bettarini ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti sulle pagine de Il Corriere della Sera.

«Quando giocavo in altre città, ero sempre io a correre a casa dopo una partita per stare con moglie e figli. Avrei avuto bisogno della sua presenza, certe mancanze le ho accusate – ha dichiarato Bettarini -. Se preferisci la carriera alla famiglia, prima o poi la paghi».

«Dopo 2 secondi avevo il suo avvocato in casa»

«Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento.».

«Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa».

In causa contro Alfonso Signorini

Intanto Bettarini sarà prossimamente impegnato in una causa contro Alfonso Signorini.

«Ho fatto rinviare a giudizio Signorini per diffamazione insieme a Patrizia Groppelli a causa di un articolo pubblicato su Chi in cui venivo definito un uomo da tenere lontano, tutti muscoli e poca sostanza. Ad aprile ci sarà la prima udienza», ha raccontato.

Stefano venne allontanando dal «Grande Fratello Vip» nel 2020 per una presunta bestemmia.

Covermedia