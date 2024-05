Drake

L'incidente è avvenuto in un periodo di tensione dovuto a una faida rap con Kendrick Lamar, che ha visto scambi di insulti personali tra i due artisti.

Covermedia

Un tentativo di intrusione è stato sventato fuori dalla residenza di Drake a Toronto, dove è stato arrestato un individuo.

L'episodio è seguito a meno di un giorno di distanza dall'attacco subito da un membro della sicurezza del rapper, che è stato colpito da un proietille nella stessa località.

La polizia di Toronto è intervenuta nuovamente nella tarda mattinata di mercoledì presso la villa del rapper in Canada, dopo una segnalazione di tentato accesso non autorizzato alla proprietà.

Un portavoce della polizia ha dichiarato a CityNews di Toronto: «Gli agenti sono intervenuti dopo che una persona ha tentato di accedere alla proprietà».

L'individuo è stato fermato e preso in custodia in base alla legge sulla salute mentale.

L'incidente con l'intruso è avvenuto solo un giorno dopo che uno dei membri del team di sicurezza di Drake è stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre sorvegliava i cancelli della proprietà intorno alle 2 del mattino di martedì. La vittima è ancora ricoverata in ospedale.

L'ispettore di turno della polizia di Toronto, Paul Krawczyk, non ha saputo dire se il rapper canadese si trovasse nella sua abitazione nel momento in cui è avvenuta la sparatoria da un veicolo in movimento.

Krawczyk ha anche menzionato che è troppo presto per stabilire se l'incidente sia collegato alla faida rap in corso tra Drake e Kendrick Lamar.

Di recente, i due artisti si sono scambiati una serie di tracce dissing, con insulti sempre più personali. Nella traccia «Not Like Us», rilasciata da Lamar la scorsa settimana, quest'ultimo ha accusato Drake di essere un aggressore sessuale e ha usato un'immagine di Google Maps della casa di Drake come copertina del brano.

Drake ha negato le accuse nella sua risposta, «The Heart Part 6», pubblicata domenica.

All'inizio della settimana, la stella dei The Roots, Questlove, ha commentato la faida rap con un post molto critico su Instagram. «Nessuno ha vinto questa guerra. Non si trattava di abilità», ha scritto.

«Questo era un match di wrestling con colpi bassi e discredito ad ogni costo – donne e bambini (e i fatti concreti) siano dannati. Lo stesso pubblico che ora chiede sangue sarà presto quello che pubblica post di cordoglio come se non fossero parte del problema. L'hip-hop è davvero morto».

Covermedia