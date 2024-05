La vedova di Niki Lauda ottiene la prima vittoria in tribunale

Niki e Birgit Lauda sono stati sposati per undici anni e hanno avuto due figli. In questa foto la coppia si trova alle 71esima edizione dei Golden Globe Awards del 2014. KEYSTONE

Quattro anni fa, la vedova di Niki Lauda, Birgit, ha intentato una causa contro la Lauda Private Foundation, seguita da una disputa sull'eredità da milioni di euro. Adesso la 45enne ha ottenuto la sua prima vittoria in tribunale.

Hai fretta? blue News riassume per te La leggenda della Formula 1 Niki Lauda è morto nel 2019. Da allora i suoi eredi si contendono la sua fortuna.

Nel giugno 2020 la vedova di Lauda, Birgit, ha intentato un'azione legale per la porzione legittima dell'eredità contro la Lauda Private Foundation.

Sono seguiti anni di contenzioso tra la vedova del leggendario pilota austriaco contro i suoi più stretti collaboratori.

Dopo che la corte d'appello ha respinto la controparte, Birgit ha ottenuto la sua prima vittoria in tribunale Mostra di più

Il 20 maggio, lunedì, ricorre il quinto anniversario della morte di Niki Lauda. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 è morto nel 2019 all'età di 70 anni.

La leggenda austriaca delle auto da corsa ha provveduto a mantenere la vedova Birgit (45 anni), madre dei loro gemelli Mia e Max (14 anni), con una fondazione da lui stesso creata.

La 45enne avrebbe ricevuto una rendita mensile di 20.000 euro per il resto della sua vita. A ciò si aggiungono le spese per il mantenimento delle ville a Vienna e Ibiza, i costi per tre auto, lo stipendio del personale domestico, le rette scolastiche per i gemelli e le spese per le vacanze.

L'inghippo dietro l'accordo

Tuttavia, dietro l'accordo c'è una fregatura: se un giorno Birgit dovesse risposarsi, i pagamenti sarebbero annullati.

Pare che questo sia stato il modo di Niki Lauda per evitare una disputa ereditaria tra le due famiglie, dato che la leggenda delle corse ha avuto due figli dal primo matrimonio.

È noto da tempo però che è esattamente successo il contrario.

Nel 2020, appena un anno dopo la morte di Lauda, la vedova ha intentato una causa contro la Lauda Private Foundation e la sua eredità. Birgit ha rivendicato per sé almeno la porzione legittima.

La Corte d'appello si pronuncia a favore della vedova

Secondo i media austriaci, la scorsa settimana la vedova ha ottenuto la sua prima vittoria in tribunale. Il Tribunale regionale di Vienna per le questioni civili aveva già stabilito un anno fa che Birgit aveva diritto a ereditare la porzione legittima.

La controparte ha quindi presentato un ricorso, che il Tribunale regionale superiore ha ora respinto. Secondo il «Kronen Zeitung», la 45enne ha diritto a circa il 16% del patrimonio del defunto marito.

Questo non significa però che le dispute sull'eredità tra le due famiglie Lauda siano finite, dato che l'importo esatto deve ancora essere determinato dal tribunale.

È molto probabile che Birgit e i suoi avversari tornino presto davanti la corte.

«Come moglie, ho diritto a una porzione legittima»

«In quanto moglie, siamo stati sposati per undici anni, ho diritto a una porzione legittima per legge», spiega la vedova in un'intervista al «Kronen Zeitung».

E continua: «Mi dispiace dover lottare e rivendicare questo diritto in tribunale. Sono sempre stata disposta a parlare e lo sono ancora».

Birgit Lauda ha una relazione con l'esperto finanziario Marcus Sieberer dal 2021. imago images/SKATA

La vedova Lauda ha una relazione con l'esperto finanziario Marcus Sieberer da tre anni. Di recente, si è vociferato che avesse ridotto drasticamente le sue pretese legali.

«Se mi sposo o meno è una questione privata», ha dichiarato Birgit al quotidiano austriaco. «Marcus è una persona fantastica. Sono incredibilmente grata che faccia parte della mia vita e che si prenda cura di me e dei miei figli. Il futuro ci dirà tutto il resto».

E continua: «Non vedo cosa c'entri il matrimonio con la porzione legittima».

Infine la vedova commenta così il fatto che la sua reputazione ha sofferto a causa della disputa sull'eredità: «Se sei stata sposata con una persona come Niki, devi sopportarlo, che faccia male o meno. Ad essere onesti, non ti lascia del tutto indifferente, ma non fa nemmeno molta differenza nella mia vita».