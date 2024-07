Fiocco azzurro per Guenda Goria e Mirko Gancitano: «Per noi è un miracolo»

Guenda Goria

La figlia di Maria Teresa Ruta ha partorito.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Fiocco azzurro per Guenda Goria e il marito Mirko Gancitano, concolati a nozze a maggio: è nato Noah.

«Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah», così Guenda Goria ha annunciato la nascita del primo figlio. «Oggi la vita ci ha regalato un sole che non tramonterà mai», ha invece scritto il neopapà.

Al parto erano presenti entrambe le famiglie: Sono arrivati i suoceri di Guenda dalla Sicilia, mamma Maria Teresa Ruta ha baciato il pancione fino all'ultimo, papà Amedeo Goria è apparso emozionato mentre stringeva tra le braccia la figlia. Mostra di più

Fiocco azzurro per Guenda Goria e il marito Mirko Gancitano, concolati a nozze a maggio: è nato Noah.

«Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah», così Guenda Goria ha annunciato la nascita del primo figlio.

«Oggi la vita ci ha regalato un sole che non tramonterà mai», ha invece scritto il neopapà.

Al parto era presente tutta la famiglia di Guenda Goria e Mirko Gancitano. Sono arrivati i suoceri dalla Sicilia, mamma Maria Teresa Ruta ha baciato il pancione fino all'ultimo, papà Amedeo Goria è apparso emozionato mentre stringeva tra le braccia la figlia.

Una festa in ospedale per tutti fino all'esplosione di gioia con la nascita del piccolo. Tutto documentato in un video riassuntivo sui social che mostra alla fine il pugnetto del neonato.

«Una nuova vita... la nostra gioia più grande... è arrivato Noah», ha commentato Maria Teresa Ruta.

Per Guenda Goria un sogno che si avvera dopo l'endometriosi e la rimozione di una tube di Falloppio avvenuta due anni fa. «Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio – aveva detto quando aveva annunciato la gravidanza – Per noi è un miracolo».

Covermedia