Tony Effe

Intervistato da «Vanity Fair», Tony Effe ha minimizzato lo scontro con Fedez, sostenendo che queste piccole liti a colpi di barre fanno «parte del gioco, chi non è abituato a questo gioco non lo sa».

Covermedia

«Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C'è chi sfrutta l'onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me», ha spiegato il rapper alla rivista.

Anche le accuse reciproche, sostiene, sono parte del gioco. «Io sono super tranquillo, dovreste chiedere a lui. Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco. Il dissing esiste da sempre, l'ultimo famoso è quello tra Kendrick Lamar e Drake. Forse in Italia la gente non lo capisce. È solo musica».

«È un bugiardo cronico»

Sulle accuse di Fedez di scrivere all'ex moglie Chiara Ferragni quando ancora stavano insieme e i due erano amici Tony ha assicurato: «Lui può dire quello che vuole, è un bugiardo cronico».

E sull'imprenditrice digitale che ha chiesto di non coinvolgere i suoi figli Leone e Vittoria il cantante di Sesso e samba ha osservato: «Dire "lasciate in pace i bambini" è un escamotage, è la cosa che ti viene subito da dire. Non ho mai parlato male di nessun bambino. Non ho fatto niente di male».

Cosa è successo?

Nel mondo del rap e dell'hip hop il dissing è un botta e risposta fatto a suon di rime e musica con l'intento di criticare o insultare un altro artista.

Il dissing tra Tony Effe e Fedez è iniziato lo scorso 18 settembre, quando il primo ha pubblicato le sue 64 Bars con Red Bull dove attaccava l'ex della Ferragni.

Quest'ultimo ha risposto con delle rime intitolate «L’infanzia difficile di un benestante», ma la risposta dell'ex membro della Dark Polo Gang non è tardata ad arrivare: ha pubblicato un singolo dal titolo «Chiara». Un esplicito riferimento all'influencer.

Covermedia