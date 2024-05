Un nuovo film sul capo del Cremlino lo mostra in pannolino

«Putin»: Film über Kreml-Chef zeigt ihn in Windeln Der Teaser-Trailer wirkt bizarr – und Wladimir Putin täuschend echt. Regisseur Patryk Vega bringt im Herbst mit «Putin» einen Film ins Kino, der zwischen dem realen Leben und Fiktion durch das Leben des russischen Präsidenten springt. 15.05.2024

Il trailer sembra bizzarro, e Vladimir Putin sembra ingannevolmente reale. Il regista Patryk Vega porterà al cinema il prossimo autunno «Putin», un film che salta tra la realtà e la finzione attraverso la vita del presidente russo.

Nel suo film «Putin», il regista polacco Patryk Vega ha lavorato per la prima volta in modo eccessivo con la tecnologia deepfake.

Si tratta di una tecnologia dove si applica il volto di una persona, per lo più nota, al corpo di un attore.

L'anteprima del lungometraggio mostra il capo del Cremlino mentre indossa il pannolino e apparentemente traumatizzato. Mostra di più

Il volto di Vladimir Putin è onnipresente da quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel 2022. Dal 26 settembre di quest'anno non lo si vedrà più solamente nei telegiornali, ma anche al cinema e non in un documentario, ma in un oscuro biopic che il regista polacco Patryk Vega ha messo in scena come un'epopea gangster.

Ovviamente gli eventi reali si mescolano a quelli di fantasia. Grazie alla tecnologia CGI e deepfake, l'attore che interpreta il capo del Cremlino nell'omonimo film assomiglia molto al leader russo, come si vede nel trailer recentemente rilasciato.

«Putin» è promosso come il primo film al mondo a implementare con successo la tecnologia deepfake in un lungometraggio ed è una palese provocazione nei confronti del regime russo.

Accovacciato a terra inerme

La pellicola sarà proiettata nei cinema di alcuni Paesi europei questo autunno. La regia è stata affidata a Vega, uno dei registi polacchi più popolari, ma anche più controversi.

Sebbene le sue creazioni abbiano ripetutamente battuto i record di pubblico in Polonia, i critici lo giudicano spesso per la brutalità e la volgarità delle sue opere.

E anche l'anteprima di «Putin» non è per i deboli di cuore. Da un lato, il capo del Cremlino viene mostrato indifeso, rannicchiato sul pavimento mentre indossa un pannolino. Dall'altro, appare come un politico e un uomo crudele e senza scrupoli.

Le immagini suggeriscono che il lungometraggio conterrà anche degli elementi da thriller psicologico. Oltre a Putin, nel film si vedono anche l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e il sovrano ceceno Ramzan Kadyrov.