L'esperto: «Putin sa che sta giocando una partita molto importante»

Vladimir Putin ha giurato come presidente della Russia la settimana scorsa. Di nuovo. L'esperto Ulrich Schmid parla di corruzione, minacce nucleari e obiettivi minimi in guerra e spiega lo stato della società.

Vladimir Putin sfila con il reggimento del Cremlino durante la cerimonia di giuramento a Mosca il 7 maggio. KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì 7 maggio Vladimir Putin ha prestato nuovamente giuramento come presidente russo e ora può continuare a governare fino al 2030.

L'esperto di Russia Ulrich Schmid spiega come il «consenso organizzato» strutturi la società russa.

Schmid ritiene che Putin veda la guerra e la politica internazionale come una «gigantesca operazione dei servizi segreti».

Lo studioso parla delle raffinerie, dell'industria della difesa, della corruzione e delle minacce nucleari della Russia.

Per quanto riguarda la guerra, Schmid definisce le richieste minime di Putin e i sogni territoriali dei suoi sostenitori. Mostra di più

Quando Vladimir Putin ha giurato nuovamente come presidente, ha parlato di un «popolo unito»: la Russia è così unita come dice?

Egli invoca ripetutamente questa «volontà unitaria del popolo», come se esistesse. Putin ne ha avuto conferma nelle elezioni presidenziali truccate con il famigerato 87% di consensi per la sua posizione. Si tratta di una pura illusione: la sociologia russa parla piuttosto di «consenso organizzato».

Cosa si intende con questo termine?

Significa che la popolazione ha accettato questo sistema e non vi si oppone apertamente. Per questo motivo, negli ultimi tempi Putin ha ripetutamente organizzato votazioni ed elezioni in modo tale che queste espressioni della presunta volontà popolare abbiano un carattere plebiscitario: il popolo dice «sì» al sistema.

Gli esperti occidentali parlano di un crescente nervosismo di Putin: condivide questa valutazione?

Putin sa che sta giocando una partita molto importante e che il suo esito è incerto. Naturalmente sta cercando di influenzare questo grande gioco a suo favore, ma a mio parere lo Zar non sta giocando in politica.

Cosa?

Putin vede quanto sta accadendo in Ucraina e sulla scena internazionale come una gigantesca operazione di intelligence che sta accompagnando passo dopo passo con le sue misure operative.

Il capo del Cremlino appare attualmente fiducioso in pubblico: che cosa gli dà slancio oltre alla guerra?

I dati economici non sembrano così negativi sulla carta. Putin li ha commentati pubblicamente all'inizio dell'anno, sottolineando con soddisfazione le previsioni di crescita dell'economia russa e il tasso di disoccupazione ai minimi storici. A un esame più attento, però, le cose appaiono diverse.

Cavaliere con i fiori: Putin incontra la sua ex insegnante Vera Gurevich al Cremlino il giorno della suo re-insediameno, il 7 maggio. Immagine: Keystone

E come?

La crescita è essenzialmente trainata dall'industria della difesa, che produce giorno e notte. Non è sostenibile e non può essere sostenuto a lungo termine. Il basso tasso di disoccupazione può anche essere definito una carenza di manodopera qualificata.

L'esperto Ulrich Schmid IHK SG Ulrich Schmid è professore di cultura e società russa all'Università di San Gallo, specializzato in teorie dei media russi e nazionalismo nell'Europa orientale. Lo zurighese ha insegnato o insegna presso le università di Berna, Basilea, Bochum e Oslo.

A differenza dell'Ucraina, a Mosca non mancano le munizioni.

Da un lato, la produzione russa di munizioni è efficiente. D'altra parte, ora sappiamo che le forniture di munizioni dalla Corea del Nord sono consistenti e che questo fa la differenza.

E le raffinerie russe?

Sappiamo che il Governo degli Stati Uniti si è rivolto a Kiev e ha detto che avrebbe dovuto usare moderazione nell'attaccare gli impianti petroliferi russi perché i prezzi elevati del carburante avrebbero potuto mettere a rischio le possibilità di rielezione di Joe Biden. Finora, questo ha avuto un'impressione limitata sul Governo ucraino.

This map shows #Russia’s oil refineries, including those hit by Ukrainian UAV strikes. #Ukraine has a full right to degrade the capacity of Russian war effort by reducing Russian refinery capacity. pic.twitter.com/NVTP0FD59T — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) April 3, 2024

Cosa vuole ottenere il Governo di Zelensky?

Vuole colpire importanti infrastrutture nella stessa Russia, perché sa bene che una parte significativa delle entrate dello Stato russo proviene da questo settore. Questi attacchi fanno male, soprattutto perché fanno aumentare il prezzo della benzina nella stessa Russia.

Cosa pensa del recente annuncio di Putin di nuove manovre delle forze nucleari al confine con l'Ucraina?

Putin ha ripetutamente brandito la clava nucleare. Tuttavia, l'uso di armi nucleari tattiche è improbabile: la popolazione russa non lo accetterebbe e anche le potenze nucleari semi-alleate Cina e India si terrebbero a distanza. La minaccia di usare armi nucleari è essa stessa un'arma.

Minaccia nucleare più o meno sottile come arma - test di un missile balistico intercontinentale russo RS-24 Jars presso il cosmodromo di Plesetsk il 26 ottobre 2022. Immagine: IMAGO/UPI Photo

L'arresto del viceministro della Difesa Timur Ivanov sta facendo notizia sul fronte interno: come si è arrivati al fermo di un personaggio così importante?

La vicenda ha infatti sollevato un gran polverone, soprattutto per la tempistica dell'arresto.

Timur Ivanov era molto vicino a Sergei Shoigu, il ministro della Difesa che è stato licenziato qualche giorno fa...

Shoigu è uno dei più fedeli compagni di lunga data di Putin e lui premia la fedeltà. Ma Shoigu è anche controverso: non proviene infatti dall'esercito, ma dalla protezione civile. Negli ultimi due anni ci sono stati ripetuti rumori dietro le quinte a causa della disastrosa performance dell'esercito russo in Ucraina. Ora la situazione è un po' cambiata.

28 dicembre 1999 a Mosca: l'allora Primo Ministro Vladimir Putin a colloquio con Sergei Shoigu, allora Ministro della Protezione Civile, delle Situazioni di Emergenza e dell'Eliminazione delle Conseguenze dei Disastri Naturali. Immagine: Keystone

Con Ivanov era diverso.

I reati di Ivanov erano troppo gravi. C'è un atteggiamento schizofrenico nei confronti della corruzione nella leadership russa, che è un problema da diversi anni. Ai livelli più alti dei singoli ministeri, si fa molta attenzione a garantire che le persone non abbiano conti all'estero, ad esempio, e che non ci siano casi di corruzione gravi che possano compromettere la capacità operativa delle autorità. Ma d'altra parte, lo Stato stesso è corrotto in tutto e per tutto, come sappiamo anche dalle attività di Alexei Navalny.

Qual è lo stato della lotta antiterrorismo dopo l'attacco alla sala concerti Crocus City Hall, vicino a Mosca?

Si stanno controllando sempre di più le persone provenienti dall'Asia centrale, da cui si ritiene provengano i presunti autori, ma anche quelle del Caucaso meridionale. Gli Stati dell'Asia centrale stanno avvertendo i loro cittadini di non recarsi in Russia: le persone dovrebbero viaggiare solo se è importante, dicono. L'attacco ha portato a notevoli complicazioni.

Cosa succederà in seguito a questa vicenda?

L'immagine dei servizi segreti ne ha risentito pesantemente. Questo si estende fino al presidente, che ha gettato al vento gli avvertimenti americani. La fiducia è stata scossa: nei prossimi mesi, i servizi segreti cercheranno di compensare questo fallimento con «successi investigativi».

Alla cerimonia di giuramento di Putin erano presenti russi di Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. È possibile la pace senza conquistare questi territori?

Questo è chiaramente il requisito minimo della Russia per un cessate il fuoco o per la pace: il consolidamento della statualità russa in questi quattro territori segna il limite inferiore di ciò che Putin deve presentare al popolo russo come una vittoria. Al momento, però, sembra che abbia sempre più fame.

In quale direzione va questo appetito?

Dal punto di vista russo, la conquista di Odessa sarebbe il trofeo finale e viene ripetutamente citata come obiettivo di un'offensiva russa. Anche Charkiv potrebbe essere attaccata prima che arrivino munizioni e armi dall'Occidente. Ma questa città è un osso duro e la sua conquista è più probabile che sia un pio desiderio.