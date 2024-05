Ecco perché Putin ha licenziato il suo caro amico Shoigu

Il presidente Putin ha assegnato un nuovo incarico a Sergei Shoigu (a sinistra). Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Un grande rimpasto al Cremlino: il ministro della Difesa Shoigu deve lasciare il suo posto a un civile. Ciò è probabilmente dovuto a lotte di potere interne, ma anche alle nuove priorità di Vladimir Putin in tempo di guerra.

SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente russo Vladimir Putin ha licenziato il suo ministro della Difesa Sergei Shoigu.

Dopo due anni di mandato, Shoigu diventerà segretario del Consiglio di sicurezza nazionale.

Il suo successore sarà l'ex vice capo del Governo Andrei Beloussov.

Non è noto il motivo ufficiale del licenziamento, ma si ipotizzano possibili lotte di potere al Cremlino. Mostra di più

Non è stata una sorpresa assoluta, ma è stata comunque una notizia bomba: a più di due anni dall'inizio della guerra di aggressione contro l'Ucraina, il leader del Cremlino Vladimir Putin ha licenziato il suo ministro della Difesa e stretto confidente Sergei Shoigu.

Il successore di Shoigu sarà l'ex vice capo del Governo Andrei Beloussov, come ha annunciato domenica sera la Camera alta del Parlamento russo. Le proposte di Putin per la composizione del nuovo Esecutivo russo erano state accolte in quella sede.

Shoigu diventerà segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, carica precedentemente ricoperta da Nikolai Patrushev. La nuova nomina di quest'ultimo sarà annunciata a breve, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Putin continua a tenersi stretto il premier Mikhail Mishustin

La formazione di un nuovo Governo è in sospeso dopo che il vecchio si è dimesso in conformità con la Costituzione a seguito delle elezioni presidenziali di metà marzo. Nel voto, funestato da accuse di brogli e manipolazioni, Putin è stato dichiarato vincitore schiacciante. E pochi giorni fa ha prestato ufficialmente giuramento per quello che è ora il suo quinto mandato.

Nel nuovo Esecutivo ci sono stati diversi cambiamenti di personale, ma nessuno di questi è così importante come la sostituzione di Shoigu. Ad esempio, Putin continua a tenersi stretto il primo ministro Mikhail Mishustin. Dopo 20 anni di mandato, rimarrà in carica anche il 74enne ministro degli Esteri Sergei Lavrov, la cui sostituzione è stata recentemente oggetto di speculazioni.

Un civile alla guida del Ministero della Difesa

Il licenziamento di Shoigu non è stato motivato ufficialmente, ma c'erano state alcune speculazioni sul possibile licenziamento di Shoigus, 68 anni, che era ministro della Difesa dal 2012.

Alcune settimane fa, uno dei vice di Shoigu, Timur Ivanov, è stato arrestato con l'accusa di corruzione. Gli osservatori hanno interpretato questo fatto come un segno di lotte di potere all'interno dell'apparato militare e di sicurezza russo.

Il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov rimarrà al suo posto, ha sottolineato Peskov. La componente militare del Ministero della Difesa rimarrà invariata dopo la nomina di Beloussov.

«Oggi il vincitore sul campo di battaglia è colui che è più aperto alle innovazioni e alla loro implementazione», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, spiegando la decisione di Putin di nominare un civile a capo del Ministero della Difesa.

Beloussov non è solo un funzionario civile, ma ha anche lavorato con successo in politica per molti anni e ha consigliato Putin su questioni economiche. È «senza dubbio il miglior candidato» per espandere il complesso dell'industria russa della difesa e introdurre nuove tecnologie, ha dichiarato il deputato della Duma Sergei Gavrilov, citato dalla Tass.

Per alcuni esperti, la nomina di Beloussov a successore di Shoigu indica anche che Putin vuole vincere la guerra soprattutto attraverso la produzione dell'industria della difesa. «Secondo il suo modo di pensare, questo è logico perché il blocco economico si è dimostrato più efficace in guerra dell'apparato di sicurezza e militare», ha detto l'esperto Alexander Baunov.

La strategia di Putin non è quindi quella di esercitare pressione sull'Ucraina mobilitando nuovi soldati, ma piuttosto attraverso le capacità del complesso degli armamenti.

Un segnale per l'opinione pubblica russa

Il portavoce del Cremlino Peskov ha anche chiarito che la spesa per la difesa in Russia è ormai così elevata che una persona come Beloussov è l'uomo giusto per controllare il settore. Il Dipartimento della difesa occupa ora una posizione chiave nella spesa per la sicurezza della Russia, ha aggiunto. «Questo richiede decisioni particolarmente importanti».

Secondo il presidente lituano Gitanas Nauseda, il licenziamento di Shoigu vuole essere un segnale per l'opinione pubblica russa. «Questo viene fatto per il mercato interno. Questo avviene per poter continuare la guerra. Non illudiamoci che Putin sia pronto a negoziati pacifici», ha dichiarato lunedì sera a Vilnius il capo di Stato del Paese baltico dell'UE e della NATO ai media lituani.

SDA