Non è solo la guerra a rendere Putin estremamente nervoso. Ecco cosa e perché

In questi giorni di maggio l'apparato di sicurezza moscovita è in fibrillazione per proteggere il presidente russo Vladimir Putin. Il leader del Cremlino è al potere da quasi un quarto di secolo: il 7 maggio ha giurato per il suo quinto mandato, dopo la vittoria alle elezioni di marzo con un controverso risultato record dell'87,28%.

Hai fretta? blue News riassume per te Il leader Vladimir Putin si è insediato ufficialmente al Cremlino per la quinta volta.

Come al solito, il presidente russo si è presentato come un uomo forte.

Ma la sicurezza nel Paese è tutt'altro che stabile. Ci sono diversi esempi che lo dimostrano.

Un esperto ritiene che il «sistema Putin» non sia stabile.

Ci si interroga su quanto tempo lo zar resterà al potere e con quali mezzi. Mostra di più

Mercoledì 8 maggio, Vladimir Putin riceve gli ospiti stranieri al vertice per l'anniversario dell'Unione economica eurasiatica, fondata 10 anni fa.

La serie di eventi culmina poi il 9 maggio in una grande parata militare con un discorso del 71enne, che da oltre due anni conduce una guerra contro l'Ucraina. La domanda su cosa succederà dopo - e su quanto tempo lo Zar resterà - è onnipresente.

Il presidente russo ha ripetutamente dichiarato di essere alla ricerca di un nuovo ordine mondiale multipolare, lontano dalla supremazia degli Stati Uniti.

E sta stilizzando la sua guerra contro Kiev non da ultimo come una lotta contro la NATO e l'Occidente nel suo complesso. Nel terzo anno dell'invasione, il suo apparato di potere trabocca di fiducia in se stesso, anche perché le sanzioni occidentali non sono riuscite a fermare la macchina da guerra russa o a mettere in ginocchio il Paese dal punto di vista economico.

L'economia di guerra tiene in piedi le finanze

La base economica è solida e la dinamica è buona, ha dichiarato Putin alla fine di aprile: «L'attività industriale è in crescita».

Dopo l'embargo in Occidente, la superpotenza delle materie prime vende il suo petrolio e il suo gas principalmente a Oriente, in Cina e in India. Grazie anche al rilancio dell'economia di guerra, la Russia prevede una crescita di circa il 3% quest'anno.

Gli esperti sottolineano che la buona situazione occupazionale e i redditi stabili garantiscono anche la fedeltà della popolazione.

«Il successo della Russia nell'adattarsi alla guerra ha effettivamente superato le aspettative», afferma l'esperto Maxim Samorukov del think tank statunitense Carnegie.

«Il sistema di Putin sembra ora più invulnerabile che mai». L'attuale avanzata delle truppe russe supera le sconfitte iniziali della guerra. Anche gli esperti militari occidentali riconoscono i successi tattici dei russi sul fronte.

Tuttavia, i negoziati di pace con la Russia non sono in vista. Mosca sottolinea quasi quotidianamente la sua disponibilità a tali negoziati, ma rimangono dubbi sulla serietà di Putin.

Al contrario, c'è da aspettarsi che l'esercito non solo annetta i territori di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, finora controllati solo in parte, ma li inglobi completamente.

Putin, che è oggetto di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale dell'Aia per crimini di guerra in Ucraina, potrebbe almeno voler conquistare Charkiv a est e Odessa a sud per privare l'Ucraina del suo ultimo accesso agli oceani del mondo sul Mar Nero.

Allo stato attuale delle cose, è chiaro che l'invasione avrà un impatto significativo sul nuovo mandato di Putin. È improbabile che per il leader del Cremlino sia facile governare per i prossimi sei anni. Ci sono problemi e rischi a bizzeffe.

Il trauma di Prigozhin

Lo Zar nominerà anche un nuovo governo dopo il suo insediamento, poiché quello esistente tradizionalmente si dimette prima. Non si prevedono cambiamenti sostanziali.

Ma il leader del Cremlino dovrà ancora una volta bilanciare i vari gruppi di interesse per contrastare le lotte di potere. Nel bel mezzo della guerra, ad esempio, deve assistere all'arresto per corruzione di uno dei più potenti ufficiali militari del Paese, il viceministro della Difesa Timur Ivanov.

Molti russi si stropicciano gli occhi perché rappresentanti così influenti dell'apparato di sicurezza, con accesso a ingenti risorse, non vengono di solito messi alla gogna pubblicamente.

«Le contraddizioni all'interno del sistema stanno crescendo e vengono messe in atto con violenza», scrive il politologo Andrei Pertsev in un'analisi per Carnegie. Riconosce che, a differenza del passato, Putin non funge più da arbitro tra i vari gruppi. «I gruppi influenti si inimicano ancora più attivamente di prima della guerra», afferma Pertsev.

Molti ricordano ancora la rivolta del capo dell'esercito privato Wagner, Yevgeny Prigozhin, un anno fa. Il comandante aveva accusato i vertici militari intorno al ministro della Difesa Sergei Shoigu di corruzione e negligenza. Il confidente di Putin alla fine ha fatto marcia indietro ed è morto in agosto, esattamente due mesi dopo il fallito colpo di Stato, in un incidente aereo che non è ancora stato risolto.

Dopo l'orrore, c'è stato un senso di calma. Ma per gli esperti, il caso del confidente di Shoigu, Ivanov, che ora è in custodia, dimostra che la situazione è ancora incandescente e che anche altri gruppi potrebbero cercare di limitare l'influenza del ministro della Difesa, amico di Putin. Altri potrebbero cercare di prendere il potere.

La situazione della sicurezza rimane tesa

La situazione della sicurezza nel Paese è quindi tutt'altro che stabile. L'orrore dell'attacco terroristico alla sala concerti Crocus City Hall, vicino a Mosca, che ha causato più di 100 morti e centinaia di feriti, è ancora fresco nella memoria. La lotta al terrorismo non è finita.

Inoltre, le regioni al confine con l'Ucraina - soprattutto Belgorod - sono sempre più esposte a bombardamenti e attacchi da parte ucraina. I morti, i feriti e le massicce distruzioni stanno mettendo sotto pressione le autorità russe. Le accuse ripetute sono che Putin non sia stato in grado di mantenere le sue promesse di sicurezza.

Kiev invoca il proprio diritto alla difesa distruggendo, ad esempio, depositi di carburante e basi militari sul versante russo. Ma le conseguenze di tali attacchi sono sproporzionate rispetto alle massicce distruzioni e alle numerose vittime che deve pagare l'Ucraina.

Un esperto ritiene che il sistema di Putin non sia stabile

Il sistema di Putin non è ancora stato scosso da questa situazione. Tutto sembra essere sotto controllo. «Ma tutto potrebbe crollare da un momento all'altro», afferma il politologo Samorukov.

Il pericolo non viene dagli oppositori di Putin, - l'opposizione è frammentata e ulteriormente indebolita dopo la morte dell'oppositore di Putin Alexei Navalny - ma dal nucleo interno del sistema stesso, dallo Zar, perché tutto è incentrato su di lui come persona che prende tutte le decisioni.

Putin ha vissuto «per molti anni in una stretta cerchia di cortigiani sottomessi che non fanno altro che alimentare i suoi pregiudizi, i suoi risentimenti e le sue manie», afferma Samorukov. Le decisioni sbagliate potrebbero diventare suicide a un certo punto e portare al collasso del sistema, dice l'esperto.

Il Cremlino nega sempre che Putin viva in un mondo di finzioni, che riceva informazioni unilaterali dai suoi subordinati e che abbia perso il contatto con la realtà, o che la sua salute sia peggiorata. Ma gli esperti prevedono che il leader del Cremlino probabilmente intensificherà la repressione politica per mantenere il potere dopo un percorso sempre più autoritario negli ultimi anni.

Tempo al potere: lo Zar eguaglierà Caterina la Grande?

L'immagine di Mosca come centro fortezza del potere in questi giorni di maggio si inserisce in questo contesto. Nei tre grandi eventi in programma, Putin vuole dimostrare di non essere isolato a livello internazionale e che probabilmente sarà una forza da tenere in considerazione sulla scena mondiale ancora per molto tempo.

Ha già lasciato nella polvere la maggior parte dei governanti russi quando si tratta di rimanere al potere. Ad agosto sarà al potere da 25 anni, a volte come capo del governo e per lo più come presidente.

Avrà presto raggiunto il dittatore sovietico Josef Stalin. E se si candiderà di nuovo alle elezioni nel 2030 e sarà eletto ancora una volta, potrebbe finire per governare ancora più a lungo di Caterina la Grande, che tenne le redini del potere per 34 anni.

