Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada racconta il suo percorso sentimentale, dalla difficile uscita da un amore tossico, fino alla ritrovata felicità accanto al marito Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal.

Covermedia

Vanessa Incontrada ha condiviso con il settimanale F alcuni dettagli della sua vita sentimentale, rivelando di aver attraversato una relazione tossica che l'ha segnata profondamente.

«Ero bloccata in un amore che mi stava facendo del male», ha confessato la conduttrice, spiegando come le incomprensioni e il costante timore di provocare reazioni negative nell'altra persona le avessero tolto la serenità.

«È stato atroce, ma questa consapevolezza mi ha dato la forza di chiudere. Mi stava distruggendo e ho capito che stavo facendo del male a me stessa», ha raccontato.

«La verità è che certi uomini non cambiano mai»

Oggi Vanessa guarda a quel periodo come a una lezione di vita, ma ammette che uscire da una relazione tossica non è mai facile.

«Noi donne ci illudiamo di poter cambiare alcune persone, ma la verità è che certi uomini non cambiano mai», ha aggiunto con amarezza, ricordando quanto sia difficile riconoscere i segnali e trovare il coraggio di andare avanti.

«Oggi siamo felici»

Nonostante il passato difficile, la conduttrice è riuscita a ritrovare la serenità accanto a Rossano Laurini, con cui ha avuto un figlio, Isal.

Dopo un periodo di separazione, la coppia ha deciso di riprovarci. «La pausa era necessaria per riflettere sugli errori che avevamo commesso. Ci siamo chiesti: posso immaginare la mia vita senza di lui? Alla fine, abbiamo capito che volevamo ripartire insieme, consapevoli di non ripetere gli stessi sbagli», ha spiegato Vanessa.

La loro relazione ha vissuto momenti di alti e bassi, come ha raccontato Vanessa già nel 2022 in un'intervista a Vanity Fair, dove aveva annunciato la separazione per riflettere sul futuro.

Tuttavia, a maggio di quest'anno, alcune foto della coppia avevano fatto sperare in un riavvicinamento, che si è poi concretizzato.

«Si dice che i vasi rotti non tornano mai come prima, ma le crepe nel nostro vaso non si vedono più. Oggi siamo felici», ha dichiarato Vanessa, confermando che la loro unione è più forte che mai.

Covermedia