Vanessa Incontrada parla del suo nuovo personaggio «Fosca Innocenti»

Vanessa Incontrada

L'attrice di origine spagnola sarà presto la protagonista di una nuova fiction per Canale 5, ambientata nell’incantevole scenario dei paesaggi della Toscana.

Vanessa Incontrada è di nuovo sul set per girare un’inedita serie tv.

L'attrice di origine spagnola sarà la protagonista della nuova crime fiction al femminile intitolata «Fosca Innocenti», in arrivo entro la fine di questo anno su Canale 5.

«Sto girando una fiction in cui sono il commissario Fosca Innocenti. Abbiamo iniziato a girare da poco, da due settimane», ha raccontato Vanessa Incontrada nelle sua intervista a «Domenica In».

Fosca è una poliziotta molto abile grazie a una sorta di sesto senso, che le permette di arrivare sempre alle giuste intuizioni. La protagonista vive in un casolare di campagna ereditato dal padre, immerso tra i campi e le colline della Toscana dove l'attrice realmente vive. Tuttavia la narrazione non è solo intrisa di crimine e suspence, c'è anche una buona dose di romanticismo a prova di Covid.

«Noi facciamo tamponi settimanali, siamo tutti negativi e quindi possiamo recitare e girare anche scene ravvicinate, come i baci», conferma Vanessa parlando con Mara Venier prima di aprire le porte al vaccino.

«Mi vaccinerò perché è una sicurezza per gli altri. E poi se non lo fai, non puoi fare tante cose. Lo faccio senza problemi, il vaccino».