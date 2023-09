Il Cinema Lux a Massango (in foto) ospiterà la Notte del cortometraggio il 13 ottobre (foto d'archivio). © Ti-Press / Alessandro Crinari

La Notte del cortometraggio festeggia 20 anni e prevede 13 tappe in Romandia e in Ticino. Per l'occasione, la tappa ticinese raddoppia.

Lo indica una nota odierna dell'Associazione Culturale Spazio 1929, che organizza le date nella Svizzera italiana, precisando che il PalaCinema di Locarno si aggiunge all'abituale Cinema LUX art house di Massagno.

Il PalaCinema ospiterà la Notte del cortometraggio venerdì 29 settembre dalle 19:30 mentre il LUX il 13 ottobre. Le due serate sono suddivise in quattro programmi tematici: swiss shorts, un lieto evento, accada quel che accada e che la festa abbia inizio.

Fra i corti in programma alcuni sono passati dal Locarno Film Festival, come indica la stessa kermesse in una nota odierna. Tra questi «How do you measure a year» dell'americano Jay Rosenblatt, che era nel Concorso Corti d'autore 2021 della sezione Pardi di domani. Il regista nel corso di 17 anni ha filmato sua figlia il giorno del suo compleanno ponendole le stesse domande. Con questo corto offre uno sguardo intimo e profondo sul rapporto padre-figlia.

Ad aprire le date nella Svizzera italiana ci saranno cortometraggi ticinesi. I biglietti sono disponibili sui rispettivi siti web dei cinema o alla cassa serale.

sifo, ats