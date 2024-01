Virginia Raffaele

Da domani, 12 gennaio, la comica porta in scena «Colpo di luna» con Carlo Conti, Gigi D’Alessio e Francesco Arca.

Virginia Raffaele sbarca domani, venerdì 12 gennaio con il suo show «Colpo di luna», accanto a Carlo Conti, Gigi D’Alessio e Francesco Arca.

«Sarà un varietà classico: balletto, orchestra, pubblico, ospiti, musica, canzoni, chiacchierate, sorprese, incursioni. Intrattenimento per alleggerire», dice la comica romana 43enne a Il Messaggero.

Una sfida rischiosa, nella quale la Raffaele si mette in gioco.

«È un modo per crescere, un atto di coraggio e incoscienza. È tutto in scala: è un grande rischio ma anche una grande possibilità. Potevo rimanere lì, a fare le mie cose. E invece no».

Punta di diamante del varietà saranno le celebri imitazioni della comica, da Patty Pravo e Bianca Berlinguer, la signorina buonanotte Donata Stirpe oltre a due nuove parodie. Grande assente Chiara Ferragni.

«No (non la imiterei mai, ndr). Ma non per polemica. Semplicemente, pensando a lei non mi è mai «partito» un mondo».

Sul fronte delle differenze di genere, la comica non si sbilancia e punta su altro.

«Il maschilismo è una grande piaga. È vero. Ma sarei un'ingrata se dicessi di averlo subito sul lavoro. Nessun uomo mi ha mai ostacolata. Non punterei alla diversità di genere, direi piuttosto che c'è gente capace e non capace, egoriferiti e belle persone. C'è chi ama lo spettacolo e chi ama il mondo dello spettacolo».

Covermedia